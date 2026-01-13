Brasil se expone a nuevos aranceles estadounidenses por su relación comercial con Irán + Seguir en









El país de Medio Oriente, que ahora es blanco de protestas nacionales, es uno de sus principales importadores de maíz y soja

Brasil podría exponerse a mayores tasas de Estados Unidos para este año.

Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles a Brasil por su relación comercial con Irán, que dio como fruto un superávit comercial de u$s2.900 millones el año pasado.

Mientras Irán está sufriendo una de sus mayores protestas antigubernamentales en años, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán enfrentará una tasa arancelaria del 25% en cualquier comercio con el país.

A mediados de 2025, Brasil se enfrentó a aranceles adicionales de EE. UU. sobre productos como la carne de res, el café y el jugo de naranja. Posteriormente, Washington cambió de postura y eliminó parcialmente los aranceles adicionales para evitar presiones inflacionarias internas. Sin embargo, algunos productos continúan enfrentando aranceles, como el calzado, el pescado y la madera.

Las exportaciones brasileñas a Irán consisten principalmente en maíz y soja, que representan el 67,9% y el 19,3% de las exportaciones totales del país a la nación persa en 2025.

Además, los datos muestran que Irán fue el principal destino del maíz brasileño el año pasado, con 9,1 millones de toneladas métricas importadas, según datos comerciales. Egipto y China, el principal socio comercial de Brasil, importaron un total combinado de 9,5 millones de toneladas de maíz. Por su parte, Brasil importó casi u$s85 millones en productos de Irán, principalmente fertilizantes como urea, además de frutas y nueces.