Irán: escala la tensión y denuncian al menos 648 muertos por la represión + Seguir en









Distintas organizaciones advierten que la cifra real de víctimas fatales podría ser mucho mayor debido al apagón informativo impuesto por el régimen iraní.

Aumenta la tensión en Irán.

La represión desplegada por el régimen de Irán frente a las protestas iniciadas a fines de diciembre dejó al menos 648 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, aunque otras fuentes advierten que el número real podría ascender a varios miles. El apagón informativo y las restricciones oficiales dificultan la verificación independiente del impacto letal de la ofensiva estatal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cifra fue difundida por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que alertó además que “según algunas estimaciones, más de 6.000 personas podrían haber muerto" como consecuencia directa de la represión. La organización subrayó que la falta de acceso a información confiable impide confirmar de manera precisa el saldo final.

En la misma línea, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con base en Estados Unidos, reportó 538 muertos y más de 10.600 detenidos, mientras que el medio opositor Iran International, con sede en Londres, estimó al menos 2.000 fallecidos y 2.300 personas detenidas en apenas 12 días de protestas. Las divergencias entre los registros reflejan el impacto directo del bloqueo comunicacional ordenado por las autoridades.

“La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica", sostuvo el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, al presentar el informe. Desde la ONG advirtieron que el apagón de internet, vigente durante casi cuatro días, vuelve “extremadamente difícil verificar de manera independiente estos informes".

Mientras se multiplican las denuncias por el elevado número de muertos, el gobierno iraní rechazó las acusaciones y responsabilizó a Israel y Estados Unidos, a quienes calificó como instigadores de la violencia y advirtió que podrían convertirse en “objetivos legítimos".

Cómo se originaron las protestas en Irán Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, cuando comerciantes salieron a las calles para protestar contra la inflación y la caída del rial. En pocos días, las movilizaciones se extendieron a 25 de las 31 provincias, configurando la mayor ola de protestas desde 2022, tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de las fuerzas de seguridad. La respuesta del régimen incluyó represión armada, despliegue de blindados y amenazas explícitas de la Guardia Revolucionaria. En paralelo, las autoridades acusaron al opositor Reza Pahlavi y a Estados Unidos de fomentar los disturbios, mientras ordenaron el corte del servicio de internet en todo el país, una medida que profundizó la opacidad informativa y volvió aún más incierto el recuento real de víctimas fatales.

Temas Irán

Represión