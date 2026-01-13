EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irán de inmediato en medio de las protestas

Washington alertó por protestas cada vez más violentas en Irán y Trump impuso sanciones comerciales para presionar al régimen en medio de un clima de máxima tensión.

Tras el incremento de muertes por las protestas en Irán, EEUU insta a sus ciudadanos a regresar.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irán ante el agravamiento de las protestas contra el régimen , mientras el presidente Donald Trump avanzó con nuevas sanciones económicas para asfixiar al régimen de Teherán y presionar por el fin de la represión , en un contexto de muertos, detenidos y aislamiento informativo.

La advertencia oficial fue emitida este lunes a través de una actualización de viaje que encendió las alarmas en Washington por la escalada del conflicto social en el país de Medio Oriente y el riesgo creciente para los extranjeros.

En el comunicado, el Gobierno estadounidense fue categórico al describir la situación. “Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos” , señaló el Departamento de Estado al recomendar la salida inmediata del país.

El detonante de las manifestaciones fue la crítica situación económica que atraviesa la población iraní. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, impulsadas por la alta inflación y la fuerte devaluación del rial , y luego se expandieron a más de 100 provincias en todo el país.

Desde hace más de 96 horas, gran parte de Irán permanece sin acceso a internet ni cobertura telefónica , lo que dificulta la verificación independiente de los hechos . Sin embargo, organizaciones de derechos humanos difundieron cifras alarmantes.

video protestas en iran 2 Las protestas en Irán dejan un saldo de al menos 544 muertos.

De acuerdo con la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 544 personas murieron durante el levantamiento ciudadano. En tanto, la Organización Iraní de Derechos Humanos, que opera desde Oslo, elevó ese número a 648 manifestantes fallecidos, entre ellos nueve menores de edad.

Donald Trump impone aranceles y amenaza con más presión en Irán

En paralelo a la advertencia de viaje, Donald Trump anunció una medida económica de fuerte impacto internacional. El presidente norteamericano impuso un gravamen del 25% a cualquier país que mantenga negocios con Teherán, con el objetivo de forzar al régimen de los ayatolás a frenar la represión.

“Esta orden es inmediata y final”, advirtió Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social. Además, remarcó que cualquier nación que comercie con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas sus transacciones comerciales con Estados Unidos.

La decisión de Trump se conoció luego de que el medio estadounidense Axios revelara que el canciller iraní, Abás Araqchi, habría contactado el fin de semana al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de reducir la tensión bilateral.

Los contactos se produjeron después de que el mandatario estadounidense amenazara con atacar a Irán en respuesta a la represión contra las manifestaciones masivas. En ese marco, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de su país analizan seriamente la posibilidad de invadir la nación persa, lo que profundiza un escenario de máxima tensión regional e internacional.