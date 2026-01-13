Aseguran que más de 1.850 manifestantes murieron durante las protestas en Irán

Al menos 1.850 manifestantes murieron en Irán durante más de dos semanas de protestas antigubernamentales , según aseguró la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) , un organismo con sede en Estados Unidos que monitorea la situación en el país persa en medio de una fuerte represión estatal.

El dato difundido marca un incremento abrupto respecto de los balances anteriores , que estimaban alrededor de 600 fallecidos desde el inicio de las movilizaciones. La actualización del informe refleja, de acuerdo con la organización, una i ntensificación de la violencia contra los manifestantes y un endurecimiento de la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las protestas que sacuden al país.

Además del número de muertos, HRANA informó que al menos 16.784 personas fueron arrestadas en el mismo período, en el marco de operativos desplegados en distintas regiones. Las detenciones incluyen manifestantes, activistas y ciudadanos que habrían participado o sido vinculados con las protestas antigubernamentales.

La magnitud real de la represión sigue siendo difícil de establecer con precisión. Desde el inicio de las manifestaciones, las autoridades iraníes restringieron de manera severa el acceso a internet y a las comunicaciones telefónicas, una medida que limita la circulación de información y dificulta la verificación independiente de los hechos.

Este apagón informativo genera dudas sobre si las cifras difundidas reflejan el total de víctimas y detenidos, o si el número real podría ser aún mayor. Organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de conectividad y la censura impuesta por el régimen complican la recopilación de datos confiables y retrasan la confirmación de nuevos casos.

Cómo se originaron las protestas en Irán

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, cuando comerciantes salieron a las calles para protestar contra la inflación y la caída del rial. En pocos días, las movilizaciones se extendieron a 25 de las 31 provincias, configurando la mayor ola de protestas desde 2022, tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de las fuerzas de seguridad.

La respuesta del régimen incluyó represión armada, despliegue de blindados y amenazas explícitas de la Guardia Revolucionaria. En paralelo, las autoridades acusaron al opositor Reza Pahlavi y a Estados Unidos de fomentar los disturbios, mientras ordenaron el corte del servicio de internet en todo el país, una medida que profundizó la opacidad informativa y volvió aún más incierto el recuento real de víctimas fatales.

video protestas en iran 4 mujeres queman velos

A medida que pasan los días, el conflicto interno iraní continúa escalando, con un saldo cada vez más grave en términos humanos y un escenario marcado por la falta de información oficial clara, el aislamiento comunicacional y una represión que, según los informes disponibles, no da señales de ceder.

Donald Trump prometió ayuda y le dio un ultimátum a Irán: "Pagarán un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar el escenario internacional al pronunciarse de manera directa sobre la situación en Irán, en medio de las protestas contra el régimen. A través de un mensaje publicado en su red social, prometió ayuda a los manifestantes y lanzó un ultimátum a las autoridades iraníes.

En su declaración, Trump se dirigió directamente a los ciudadanos iraníes que encabezan las movilizaciones y los instó a continuar con las protestas, con un tono de fuerte respaldo. “Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, expresó.

Además, anunció la suspensión de todo tipo de contacto diplomático con Teherán mientras continúe la represión contra los manifestantes. “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes”, afirmó, y cerró su mensaje con una promesa de apoyo externo: “¡La ayuda está en camino! ¡MIGA!”, una intervención que vuelve a colocar a Irán en el centro de la agenda internacional y reaviva la tensión entre ambos países.