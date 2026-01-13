Alerta fiscal en provincias: estiman que perdieron el superávit financiero hacia el tercer trimestre de 2025

Se trata de un análisis de 19 estados subnacionales que, al 1º de enero, habían publicado sus números. En materia de devengado (ingresos y gastos registrados cuando se generan, independientemente de si fueron efectivamente cobrados o pagados), tenían un superávit de poco más de $1 billón.

Las provincias tienen más problemas para mantener sus cuentas en orden debido al recorte de envíos de la Nación.

La política de recorte de recursos a las provincias que llevó a cabo el gobierno nacional en 2025 empezó a exhibir sus límites . De acuerdo con diferentes estudios privados , el estado fiscal de los estados subnacionales se habría deteriorado al límite .

Hacia el tercer trimestre del año pasado , según datos que informan 19 provincias y el INDEC , el resultado financiero había caído 99% respecto del año anterior. El resultado es parcial y con demora , ya que no todas las jurisdicciones informan sus números en tiempo y forma .

Pero de ello se pueden ir estimando tendencias . La consultora Politikon Chaco relevó los estados de Ciudad de Buenos Aires , Provincia de Buenos Aires , Catamarca , Córdoba , Chaco , Chubut , Entre Ríos , Formosa , Jujuy , La Rioja , Neuquén , Río Negro , Salta , San Juan , Santa Cruz , Santa Fe , Santiago del Estero , Tucumán y Tierra del Fuego .

Este conjunto de provincias registró ingresos corrientes por un total de $83 billones , lo que implica una mejora del 3,2% respecto de 2024 . Los ingresos por impuestos subieron 1,6% , al sumar $63,6 billones .

De ese total, los recursos nacionales de coparticipación cayeron 0,2% , al totalizar $36 billones , mientras que los impuestos propios de las provincias sumaron $27,8 billones , con un incremento del 4% .

En cambio, el gasto primario devengado sumó $81,8 billones, con un incremento del 11,9%.

El resultado primario de los primeros nueve meses fue un superávit de $1,6 billones, lo que implicó una caída del 78% respecto de igual período del año pasado. Si a eso se suman los intereses pagados por otros $1,6 billones, queda un superávit financiero de apenas $7.347 millones, lo que marca una caída del 99%.

Qué opinan los expertos

Según afirma el economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Isidro Guardarucci, en un artículo publicado en la revista Indicadores de Coyuntura que edita la entidad, “las provincias tienen gastos muy rígidos, donde el componente salarial es (por mucho) el más relevante”.

“Además, la mitad de ellas sostienen sus cajas previsionales provinciales, las cuales imponen también erogaciones sin ninguna flexibilidad”, señala el analista.

Guardarucci sostiene que “en cuanto al gasto ‘discrecional’, es más rígido que en Nación: los bienes y servicios que contratan están asociados en su mayor parte al funcionamiento de salud, educación y seguridad; mientras que la obra pública tiene también escaso margen de maniobra dada la contracción del financiamiento nacional en este rubro”.

“Del lado de los ingresos, las provincias viven principalmente de la coparticipación —Ganancias e IVA dirigen el show— y de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Estos recursos se ven influenciados de forma directa por la inflación. Y el comportamiento de los precios en 2023 no se puede comparar en absoluto con 2025”, dice el economista.

Guardarucci advierte que “mientras hace dos años el segundo semestre fue de fortísima aceleración, el último ejercicio mostró niveles más o menos constantes entre julio y diciembre”.

“Así, mientras los precios se aceleran, la recaudación aumenta y los recursos para financiar gastos —que se actualizan mirando al pasado— son suficientes. Esto brinda flexibilidad en el corto plazo a gobiernos que, si se acostumbran a operar en ese contexto, terminan por adaptarse a dinámicas menos sostenibles en procesos de estabilización”, señala.

En ese sentido, sostuvo que “el cierre de 2025, si bien dista mucho de lo que es un nivel de inflación deseable, no se compara con lo observado en años pasados”.

El analista de FIEL también advierte sobre la tentación de los gobernadores a ir cerrando los números por el efecto de la inflación sobre el gasto no indexado y los ingresos.

En ese marco, el informe señala que “la recaudación acumulada del Impuesto a los Ingresos Brutos está por debajo de los registros tanto de 2023 como de 2024 (en algunos casos, como en Córdoba, la situación es similar)”.

“No hay dudas de que la foto de cierre de 2025 mostrará a varios fiscos subnacionales en la situación más incómoda de los últimos años”, anticipa Guardarucci.