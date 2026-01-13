La oposición se acerca a los votos para rechazar el DNU que reestructura la SIDE

Mientras el Congreso sigue en modo vacaciones, Unión por la Patria, Unidos y el FIT rechazan el decreto que se reestructura la Secretaría de Inteligencia y trabajan para voltearlo en el recinto. Falta un puñado de votos pero todavía hay margen para sumar voluntades en contra de la normativa.

La oposición en Diputados está cada vez más cerca de voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) . “Cuando tengamos 125 votos a favor del rechazo, vamos al recinto”, avisó uno de los dirigentes que trabaja para voltear el decreto . Hoy, son 122 los legisladores que están en contra de ese decreto y, todavía, hay margen para sumar voluntades.

“El Gobierno está un poquito preocupado” , se ilusionan desde uno de los principales bloques de la oposición. Es que el decreto que se oficializó en las primeras horas de enero está en la cuerda floja. El texto generó fuerte rechazo, entre otros ítems porque habilita a personal de inteligencia a aprehender personas sin orden judicial. De todas maneras, al igual que todo DNU, tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras en el Congreso.

Entre los bloques que están dispuestos a rechazar el DNU en el recinto de la Cámara baja se encuentran Unión por la Patria (93), Unidos (que cuando jure Juan Schiaretti reunirá 22 bancas) y el FIT (4). Además, quienes llevan el "poroteo" fino incluyen a la cordobesa Natalia de la Sota y al puntano Jorge “Gato” Fernández . La exlibertaria Marcela Pagano también levantará la mano en contra del texto. Ya lo tildó de “inconstitucional”.

Los números, para los diputados opositores, son auspiciosos . “Para el DNU 70/23 nunca pasamos la frontera de los 115 rechazos", dijeron desde Unión por la Patria. Se refieren al extenso decreto firmado durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, que modificó cerca de 300 leyes. Si bien parte del mega decreto fue paralizado por la justicia y hasta rechazado en el Senado, la oposición jamás logró voltearlo en la Cámara baja. En cambio, ahora, manejan 122 rechazos y, todavía, hay margen para pescar algunos votos.

"Lo más difícil es reunir el quorum" , reconocen por estas horas en las filas de la oposición. Es decir, necesitan que 129 diputados se sienten en sus bancas para poner en marcha la sesión. De llegar a sortear este primer obstáculo, las chances de que el texto naufrague en Diputados son altas.

El asunto es que el oficialismo trabaja en la dirección contraria, para que el texto siga en pie. Con que una de las dos cámaras lo apruebe, este quedaría blindado. Las dudas son si el DNU correrá la misma suerte que aquel que aumentaba los fondos reservados de la SIDE, que se convirtió en el primer decreto rechazado por el Congreso, desde que existe esa herramienta.

DNU de la SIDE: de dónde sacar votos

¿Dónde podrían pescar algunos votos extra? Entre los diputados que trabajan para llevar el tema al recinto todavía no tantearon, por caso, a los bloques provinciales, como Innovación Federal, Independencia y Primero Catamarca. Así como también La Neuquinidad o Por Santa Cruz.

Tampoco indagaron en las Fuerzas del Cambio, el interbloque que conduce Cristian Ritondo. En él conviven el PRO, la UCR, el MID y la radical que armó monobloque Karina Banfi. No habría que descartar que, de este espacio, salgan algunos rechazos más. Lo propio podría ocurrir con los exlibertarios que armaron País Federal.

aviso_337032 El DNU que busca voltear la oposición. Boletín Oficial

Mientras los diputados despliegan la única herramienta que tienen para sumar voluntades, que es “convencer al resto”, como dijeron desde Unión por la Patria, siguen de cerca otros frentes.

Por un lado, el judicial, donde ya se hicieron tres presentaciones judiciales en contra del DNU. Una del CELS, otra de referentes radicales y una tercera de la Coalición Cívica. Más de un diputado se ilusiona con que algún juez lo frene hasta tanto el Congreso le dé “respaldo institucional”.

Al mismo tiempo, los bloques opositores siguen metiendo presión para que los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, conformen la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la que se tiene que pronunciar sobre la validez del DNU; así como también la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Por ahora, las dos autoridades miran para el costado.

Mientras tanto, el Congreso (en especial el Senado) sigue en modo vacaciones. Las expectativas están puestas en que se reactive el 11 de febrero, día en que –según aseguró la senadora Patricia Bullrich—se trataría la reforma laboral en el recinto de la Cámara alta. Con los diputados y senadores en zona, habrá un panorama más claro del futuro del DNU.