Cae Argentina en ranking mundial de competitividad

Uno de los principales desafíos que enfrentaron los gobiernos en las últimas décadas fue volver a ser eficiente y competitiva a la economía argentina. Hubo varios intentos desde los ‘80, algunos con éxitos efímeros, pero tras varios experimentos fallidos el actual Gobierno no le queda otra chance que encarar este reto si aspira a reposicionar a la economía en la senda de crecimiento sostenido. ¿Pero de dónde parte? Amén del diagnóstico, casi de consenso, no quizás así la receta. Lo cierto es que se acaba de conocer el último Ranking de Competitividad Mundial (WCR por sus siglas en inglés) del prestigioso International Institute for Management Development (IMD) de Suiza, donde Argentina cayó al puesto 66, la peor posición desde 2020.