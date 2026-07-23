CAF aprobó garantía para Argentina de hasta u$s250 millones que permite obtener u$s4.000 millones en financiamiento + Agregar ámbito en









Con la garantía de CAF, se completa el respaldo trilateral que Argentina buscaba para salir a los mercados internacionales. Con ese aval, el Gobierno apunta a conseguir financiamiento para blindar el pago de los próximos vencimientos de deuda.

CAF aprobó una garantía de riesgo soberano por hasta u$s250 millones para la República Argentina. Mariano Fuchila

CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó una garantía de riesgo soberano por hasta u$s250 millones a favor de la República Argentina, en apoyo a operaciones de crédito público. La decisión fue adoptada por el Directorio de la institución y tendrá como organismo ejecutor al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas.

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La operación acompaña la estrategia argentina de movilización de nuevas fuentes de financiamiento: a través de una garantía parcial de crédito, CAF respalda obligaciones de pago del país frente a entidades financieras y le abre el acceso a recursos de terceros.

El mayor valor del instrumento está en su efecto multiplicador: cada dólar respaldado atrae capital de terceros, mejora las condiciones de financiamiento y fortalece la confianza del mercado, permitiendo que un banco de desarrollo haga rendir su capital muy por encima de su propio balance.

El detalle La operación se inscribe en el principio de CAF de apoyar a sus países accionistas en la gestión estratégica de sus finanzas y se suma a instrumentos similares otorgados por otros organismos multilaterales, consolidando una arquitectura de apoyo coordinada.

CAF aprobó: Garantía de hasta u$s250 millones para la Argentina en apoyo a crédito público. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que “esta garantía refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible".

Esta decisión consolida la relación de CAF con Argentina, país accionista con más de 25 años de historia conjunta y una cartera activa que abarca infraestructura, desarrollo territorial, integración regional y fortalecimiento institucional. Respaldo multilateral La garantía aprobada por CAF se suma a las que ya habían otorgado el BID y el Banco Mundial, completando así el respaldo multilateral que Argentina buscaba para acceder al mercado de crédito internacional en mejores condiciones. Respaldo multilateral: La operación se suma a garantías del BID y Banco Mundial para abaratar préstamos. Prensa CEDU-AEV En la práctica, estas garantías funcionan como un aval que abarata el costo de los préstamos con bancos internacionales, ya que reducen el riesgo percibido por los prestamistas. Con este respaldo trilateral, el Gobierno apunta a salir a buscar financiamiento por unos u$s4.000 millones en los mercados internacionales, con el objetivo de blindar el pago de los próximos vencimientos de deuda.