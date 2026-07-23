El Gobierno creó un sistema informático para centralizar la trazabilidad animal y facilitar el uso de ganado como garantía

La herramienta, denominada TRAZA, será de uso optativo para los actores de la cadena ganadera y reunirá información de distintos registros estatales. Además, permitirá consultar datos sobre movimientos de hacienda, resultados de faena y animales afectados a prendas o warrants.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que el avance de la identificación electrónica individual del ganado y la digitalización de las garantías sobre hacienda generan la necesidad de contar con una plataforma que concentre información útil para el sector.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca , creó el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA) , una plataforma de consulta de carácter optativo destinada a los actores de la cadena de ganados y carnes. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 117/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La resolución establece que TRAZA funcionará como una herramienta informática que ordenará la información ya existente en distintos sistemas del Estado vinculados con la producción primaria de ganados y carnes , desde la cría hasta la etapa industrial de faena. Según el texto oficial, su objetivo es facilitar el acceso a datos para la toma de decisiones y fortalecer la utilización del ganado como garantía ante el sistema financiero.

La norma dispone que el sistema estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal , que será la autoridad de aplicación y podrá dictar normas complementarias, celebrar convenios con organismos públicos y privados y requerir información a otras áreas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos descentralizados para asegurar su funcionamiento.

Asimismo, se aclara que la puesta en marcha de TRAZA será gradual , en función del desarrollo informático de la plataforma y de la habilitación progresiva de cada uno de sus módulos.

De acuerdo con el anexo de la resolución, el sistema contará inicialmente con tres módulos principales . El primero permitirá consultar información general sobre los establecimientos del operador, incluyendo los Registros Nacionales Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA), el tipo de establecimiento, inscripciones especiales, stock por categoría y números de caravanas vigentes.

El segundo módulo reunirá información sobre ingresos, egresos y resultados de faena, permitiendo consultar los datos de animales que hayan pasado por un establecimiento, incluso cuando hayan sido vendidos previamente a otro destino distinto de la faena. La información incluirá datos objetivos como kilogramos obtenidos, categoría, dentición, tipificación de res y, eventualmente, tipificación de carne.

Por su parte, el tercer módulo estará destinado al autocontrol de stock de animales afectados a garantías, como prendas y warrants. Allí los productores podrán verificar la cantidad de animales comprometidos en garantías vigentes, registrar nuevos contratos de warrant y conocer cuántos animales permanecen disponibles para ser utilizados como respaldo financiero.

La resolución también instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a colaborar en el desarrollo del sistema y a reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios para su implementación. Además, deberá prever un mecanismo que permita registrar en línea los certificados de depósito y warrants sobre ganado, facilitando a los acreedores el acceso a información sobre movimientos de hacienda y stock de los productores.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que el avance de la identificación electrónica individual del ganado y la digitalización de las garantías sobre hacienda generan la necesidad de contar con una plataforma que concentre información útil para el sector. También destacó que el sistema apunta a agilizar herramientas que permitan dinamizar el uso del ganado como garantía real ante el sistema financiero, aprovechando la información ya disponible en los distintos registros oficiales.