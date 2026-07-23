Plazo fijo: ¿cuánto debería invertir para obtener una ganancia de $50.000?

Antes de invertir, es importante comparar las tasas que ofrece cada entidad para calcular el rendimiento esperado.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de inversión más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible, sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, la ganancia final depende del capital invertido, el plazo elegido y la tasa de interés que ofrece cada banco.

Con las tasas actuales, quienes buscan obtener una renta determinada deben calcular previamente cuánto dinero necesitan inmovilizar. De esa manera, es posible estimar el monto de la inversión antes de constituir el plazo fijo.

Además, las diferencias entre las entidades financieras pueden influir en el rendimiento final , por lo que siempre resulta conveniente comparar las tasas antes de tomar una decisión.

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5% , que actualmente ofrecen entidades como Banco Provincia y Banco Macro, para obtener una ganancia aproximada de $50.000 en un plazo fijo de 30 días, se necesita invertir alrededor de $3.076.923 .

El cálculo surge de aplicar la tasa mensual equivalente ( 19,5% anual dividido por 12 meses ), que arroja un rendimiento cercano al 1,625% para un depósito a 30 días . De esta manera, una inversión de poco más de tres millones de pesos permite alcanzar ese nivel de intereses al vencimiento.

¿Y en el caso de un plazo fijo de 60 días?

Si el dinero permanece invertido durante 60 días y se mantiene la misma tasa nominal anual del 19,5%, el rendimiento prácticamente se duplica respecto de un depósito a 30 días.

En ese escenario, para obtener una ganancia cercana a $50.000, sería necesario invertir aproximadamente $1.538.462. Al duplicarse el tiempo de permanencia del capital, el monto inicial requerido se reduce a casi la mitad para alcanzar el mismo objetivo de rendimiento.

El valor de las tasas de los principales bancos

Las tasas de interés varían según la entidad financiera, por lo que el rendimiento del plazo fijo puede cambiar de un banco a otro. Antes de invertir, conviene revisar cuál ofrece la TNA más conveniente.

Actualmente, las tasas nominales anuales de los principales bancos son las siguientes:

Provincia y Macro: 19,5%

Nación: 19%

BBVA: 18,25%

Galicia y Credicoop: 17,5%

Ciudad e Hipotecario: 17%

Santander y Patagonia: 16%

La TNA es el porcentaje que utilizan los bancos para calcular los intereses del plazo fijo, según el tiempo de la inversión. En cambio, la Tasa Efectiva Anual (TEA) contempla la reinversión de los intereses y refleja el rendimiento acumulado durante un año completo.

Definir una meta concreta de rendimiento puede ayudar a calcular con mayor precisión cuánto dinero conviene inmovilizar y por cuánto tiempo. En el caso de quienes buscan obtener $50.000 de intereses, la diferencia entre elegir 30 o 60 días modifica de manera significativa el capital necesario para alcanzar ese objetivo.

Más allá del plazo elegido, los especialistas recomiendan evaluar si la inversión se ajusta a las necesidades de liquidez de cada ahorrista. Mantener el dinero inmovilizado durante el período acordado es fundamental para acceder al rendimiento previsto y evitar la pérdida de intereses por una cancelación anticipada.