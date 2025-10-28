Cambian los plazos fijos: cómo operan los principales bancos hoy, 28 de octubre 2025







Los plazos fijos en pesos ofrecen hoy rendimientos que varían según el banco, con tasas que buscan superar la inflación y atraer a los ahorristas.

Depositphotos

Tras las elecciones legislativas 2025 en la que el oficialismo sacó una gran ventaja a nivel nacional, el foco se vuelve a poner en la economía argentina. En este sentido, el plazo fijo no es ajeno al contexto actual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece mensualmente una tabla de tasas de interés nominal anual (TNA) de los depósitos online a 30 días, lo que permite a quienes ahorran comparar entre entidades y elegir la más conveniente.

La desregulación de las tasas mínimas para plazos fijos, decisión tomada por el BCRA hace ya tiempo, asigna ahora a cada banco la libertad de fijar sus propias condiciones, lo cual generó una dispersión importante entre las entidades: algunos bancos ofrecen tasas que apenas cubren la inflación, mientras que otros intentan seducir con rendimientos superiores al 50 % para captar depósitos.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazos fijos: así están las tasas de interés en los bancos este martes 28 de octubre Según los últimos datos del BCRA, la oferta para plazos fijos online en pesos de hasta 30 días varía significativamente entre bancos. Para el día a día, los montos y condiciones pueden cambiar, por lo que se recomienda verificar la tabla oficial antes de constituir uno. A continuación, uno por uno los principales bancos de Argentina:

Banco de la Nación Argentina: 39,5%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 31%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 32%

Banco Macro: 39%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 35,3%

Banco Ciudad: 38%

Las tasas de interés de los plazos fijos de los principales bancos reflejan la volatilidad económica argentina. Depositphotos