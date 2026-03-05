Cambio histórico en el mercado del mate: Playadito se consolida como la yerba más vendida de Argentina

El ranking del sector cambió después de décadas y una marca tradicional perdió el liderazgo en el consumo nacional.

El mate es más que una bebida en Argentina: es una costumbre diaria que atraviesa generaciones, regiones y clases sociales. Desde la primera cebada de la mañana hasta la ronda de la tarde, la yerba mate ocupa un lugar central en la vida cotidiana de millones de personas.

Durante décadas, el mercado estuvo marcado por marcas históricas que parecían inamovibles. Muchas familias compraban siempre la misma yerba, casi como una tradición heredada. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar en los últimos años y ahora se confirmó un dato que llamó la atención en la industria: una nueva marca quedó en la cima del ranking de ventas .

Según datos del sector yerbatero correspondientes a 2025, Playadito pasó a ocupar el primer lugar entre las marcas más vendidas del país. El dato implica un giro relevante en un mercado donde las posiciones históricas se habían mantenido prácticamente intactas durante décadas.

El cambio más llamativo del ranking tiene que ver con el retroceso de una empresa que durante años dominó el mercado. La compañía Las Marías , productora de la conocida Taragüí , había liderado las ventas durante cerca de cuatro décadas.

Ese liderazgo parecía difícil de mover. Taragüí se consolidó como una marca ampliamente reconocida, con presencia en supermercados, almacenes de barrio y también en mercados de exportación. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a observarse cambios en las preferencias del público. El crecimiento de Playadito , producida por la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig , fue sostenido y terminó por modificar el mapa del sector.

Uno de los factores que explican este avance es la fidelidad de los consumidores, que destacan su sabor suave y equilibrado. En redes sociales y foros de aficionados al mate, la marca empezó a ganar cada vez más menciones, algo que terminó reflejándose en las ventas.

También influyen variables económicas. En momentos de inflación y cambios en los hábitos de compra, muchos consumidores revisan precios, calidad y rendimiento de cada paquete. El mate, que se toma todos los días, se vuelve una decisión de compra muy sensible.

Los números del 2025: récord de consumo y nuevas preferencias

El cambio en el liderazgo se produjo en un contexto de alto consumo de yerba mate en Argentina. Durante 2025, el mercado registró niveles muy elevados de ventas internas, lo que confirma que la infusión mantiene su popularidad intacta.

El consumo anual en el país ronda los 6 a 7 kilos de yerba por persona, una cifra que pocas bebidas pueden igualar en términos culturales. En muchas casas el mate está presente todos los días, desde el desayuno hasta la merienda.

El mercado también muestra nuevas tendencias. En los últimos años crecieron las variedades compuestas con hierbas, versiones saborizadas y yerbas con distintos tiempos de estacionamiento. Estas opciones apuntan a consumidores que buscan perfiles de sabor diferentes o experiencias más personalizadas.

Al mismo tiempo, las marcas tradicionales siguen ocupando gran parte de las góndolas. La competencia se juega en detalles como el equilibrio entre polvo y palo, el sabor más intenso o más suave, y el precio por kilo.

El avance de Playadito en el ranking refleja que incluso en mercados muy arraigados pueden aparecer sorpresas. Durante mucho tiempo parecía que el liderazgo estaba escrito en piedra. Hoy el panorama muestra que los consumidores están dispuestos a cambiar de marca si encuentran un mate que les guste más.