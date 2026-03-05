¿Cuánto cobra un cajero de supermercado en marzo 2026? Las nuevas escalas salariales

Este mes se liquidan dos sumas fijas no remunerativas de $60.000 y $40.000 que se incorporarán al salario básico en abril.

Los ingresos de marzo incluyen diferencias según la categoría del trabajador, presentismo, antigüedad y horas extras.

Con el inicio de marzo, los salarios de los cajeros de supermercado se actualizan de acuerdo con el último acuerdo paritario del sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El convenio nacional de Empleados de Comercio establece los parámetros para calcular el sueldo, incluyendo antigüedad, presentismo y tareas específicas , garantizando transparencia y uniformidad en todo el país, salvo algunas excepciones regionales.

El esquema vigente, acordado entre el gremio y las cámaras empresarias, mantiene durante este mes una recomposición extraordinaria .

En concreto, los trabajadores percibirán un monto de $60.000 y otro de $40.000 , ambos no remunerativas , que se detallan por separado en el recibo. Estos se incorporarán al básico recién en abril , cuando se actualicen formalmente las escalas. A continuación, conocé los detalles.

En marzo de 2026, los salarios de los cajeros de supermercado dependen directamente de la categoría en la que se encuentran dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 . La escala incluye dos sumas fijas no remunerativas, que equivalen a un total de $100.000.

Los montos para jornada completa son:

Cajero A: $1.171.091

Cajero B: $1.176.448

Cajero C: $1.183.333

Estos valores, a su vez, pueden incrementarse por presentismo, antigüedad, horas extras y responsabilidades adicionales propios del sector.

En el caso de media jornada, por ejemplo, cuatro horas diarias cinco días a la semana, el sueldo es proporcional. Tomando como referencia un Cajero A, el ingreso ronda los $585.000 mensuales, sin contar adicionales. Si el trabajador cuenta con años de servicio, el monto final puede ser mayor.

compras

Escala salarial de Empleados de Comercio: básicos y sumas fijas

Durante marzo de 2026, los trabajadores del sector cobran el salario básico correspondiente a su categoría más dos sumas fijas no remunerativas que, en conjunto, suman $100.000. Este adicional se aplica a todas las escalas y se incorporará al básico en abril.

Los montos totales de este tercer mes del año, incluyendo esas sumas, quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativos

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Personal Auxiliar

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Auxiliar especializado A: $1.180.274

Auxiliar especializado B: $1.194.041

Vendedores

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

A estos valores deben agregarse adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o suplementos específicos, según la tarea y el tipo de jornada.

El acuerdo paritario vigente rige hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la cual se evaluará la necesidad de nuevos ajustes.

El convenio también establece que los montos mínimos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En marzo, de acuerdo a la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se fija en $352.400 mensuales, con un valor por hora de $1.762, y se actualizará progresivamente hasta agosto de este año.

Salario billetera

Adicionales y plus por manejo de caja: ¿cómo se calcula el sueldo neto?

El sueldo neto de un cajero no solo depende del básico y las sumas fijas, sino también de adicionales como el presentismo. Este representa un 8,33% sobre el salario básico para quienes cumplen con asistencia y puntualidad.

También está la antigüedad, que agrega un 1% por cada año trabajado, generando diferencias importantes entre quienes llevan más tiempo en la empresa y los recién incorporados.

Los empleados también pueden recibir bonificaciones específicas por tareas, como el manejo de caja, armado de vidrieras o incentivos por ventas. Estos montos se agregan al sueldo mensual y pueden variar según la complejidad de la actividad y la política interna de la compañía.