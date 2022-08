CAME le pidió al secretario Bahillo políticas específicas para las economías regionales

Durante el encuentro con Bahillo, los pequeños y medianos empresarios le entregaron el proyecto de ley de la senadora Nora del Valle Giménez que, según especificaron, "contempla la ampliación de la seguridad social de los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en las pymes regionales".

CAME también resaltó que la implementación del Decreto 514/2021, y por impulso de la entidad junto a la senadora, "se logró dar respuesta a la problemática" y se favoreció tanto a trabajadores rurales como a productores agrícolas.

Alfredo González sostuvo que "estamos próximos a iniciar las grandes cosechas que demandan mucha mano de obra. Los 625 mil trabajadores temporarios que demandan las economías regionales requieren de la seguridad de los derechos laborales y de los beneficios sociales".

No obstante, el titular de CAME reclamó por el desacople que se genera con la tarjeta Alimentar, ya que dicha asignación no está contemplada en el mencionado decreto.

También, se hizo referencia a la necesidad de instrumentar una cuenta única tributaria para las producciones, "a fin de cancelar deuda impositiva, previsional y aduanera" y a la reducción de la carga impositiva para electrodependientes, y por último, al acceso a créditos con plazos más prolongados que los actuales.

En ese sentido, el secretario Bahillo destacó “la importancia del diálogo con los diferentes actores para promover acciones en el marco de un consenso” y continuó: “De esta manera se fortalecerán las economías regionales a través del agregado de valor y de la generación de empleo”.

En lo que refiere a utilización de energía se reclamó por una reducción de los valores para la luz y el gas de uso productivo. "Se planteó que la alícuota de IVA sobre el costo final de cada servicio se establezca en 10,5%, pero también una eliminación de impuestos y/o recaudaciones de terceros que se presentan como cargos ocultos en las facturas", informaron.

También, junto con las propuestas elevadas los dirigentes de CAME, manifestaron la preocupación por el faltante de insumos para la producción, en especial de botellas, cartón y gasoil. "Debemos apuntalar a los productores regionales para que se queden en sus lugares. Eso genera arraigo y dinamismo en las economías locales", cerró González.

Participaron, además, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, el secretario General de CAME, Ricardo Diab, el secretario de Hacienda, Blas Taladrid, el secretario de Turismo, Gregorio Werchow, el director ejecutivo de Economías Regionales de la entidad, Pablo Vernengo, los consejeros Jorge Pazos y Román Tófalo, y el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, Silvio Farach.