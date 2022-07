Córdoba: dirigente de la Sociedad Rural cuestiona el paro del campo

Sin embargo, en una entrevista con FM La Patriada, Trossero sostuvo que "no es el momento ni son las condiciones que implicaría adherirse al paro". "Observo una clara posición política tomada en la Mesa de Enlace en el llamado a este paro en particular, que es una cesación de comercialización de grano y hacienda", sostuvo.

Además, el ruralista cordobés consideró que "la gente de transporte ha tenido mucho más problemas que los productores rurales". "El gasoil es un problema que lo trabajamos todos, es un problema a nivel mundial". "No soy quién para hablar por ellos pero seguramente el reclamo respecto al gasoil era más genuino", esbozó Trossero.

También dejó entrever que la convocatoria del miércoles no sólo involucra un objetivo de solicitud de mayor aprovisionamiento energético, sino adhirió un fuerte tinte político. Señaló que "el campo no deja de producir, no es un paro". "Están buscando medir fuerza y qué poder de convocatoria tienen y nosotros estamos tratando de mantener la institucionalidad". Queremos recuperar la actividad gremial empresaria desde la entidad", expresó en el matutino radial.

En ese sentido, afirmó que "la gremial no hace política, interactúa con la política". "Todos tenemos posiciones políticas diferentes pero tratamos de que no interfieran nuestras decisiones como negocio".

Al cierre de la entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Trossero indicó "me da miedo que la movilización sea de los antipolítica". Discutamos cosas más importantes donde nos incluyamos a todos". "No hay que ser obtuso, hay que sentarse a dialogar", concluyó.