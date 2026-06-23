Argentina se aseguró su lugar en 16avos del Mundial 2026: dónde juega y cómo conseguir entradas

El próximo adversario saldrá del Grupo H, donde España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita definirán el cruce en la última fecha el próximo viernes.

Las entradas todavía no están disponibles pero se pueden cosneguir desde el sitio web oficial de FIFA:

Argentina ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J .

La victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni , sumada al triunfo de Argelia sobre Jordania, también le garantizó el primer puesto de la zona con una jornada todavía por disputarse, por lo que ya conoce la fecha, el horario y el estadio donde afrontará su próximo compromiso eliminatorio .

La Selección primero disputará su último partido de la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. Aunque, el resultado de ese encuentro no modificará su posición en la tabla.

Con 18 goles, Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Argentina jugará los 16avos del Mundial 2026

Argentina aseguró su clasificación luego de sumar dos victorias consecutivas en el Grupo J. El debut había sido con una contundente goleada por 3-0 ante Argelia y posteriormente llegó el triunfo frente a Austria por 2-0.

Gracias a estos resultados, la Selección quedó inalcanzable en el primer puesto de la zona debido al sistema de desempate utilizado en el torneo. Así, aunque Argelia o Austria junten la misma cantidad de puntos en la última fecha, el criterio de desempate favorece al conjunto de Scaloni por haber derrotado a ambos rivales en los enfrentamientos directos.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador celebró el rendimiento del grupo: "Ha vuelto el equipo. Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento".

Messi, el goleador de la jornada, aseguró: "Estoy muy feliz por el triunfo. Fue una victoria importantísima y trabajada, que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todos los partidos son intensos e igualados. Estoy muy feliz por la clasificación".

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez elogió al rosarino: "Es como el buen vino, se lo ve muy bien. Sigue rompiendo récords y ayudarlo a lograrlos es algo lindo. Se lo merece por todo lo que pasó, sigue creciendo y se lo ve muy cómodo adentro de la cancha”, expresó el arquero de la selección.

argentina

Dónde jugará la Selección argentina la próxima ronda

Con el liderazgo del Grupo J, Argentina disputará su partido de 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El recinto, con una capacidad para 65.000 espectadores, es la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

El rival todavía no está definido y surgirá del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. El que quede en el segundo lugar enfrentará a la Selección por un lugar en Octavos de Final.

La definición de esa zona recién llegará en la última jornada, prevista para el viernes 26 de junio, cuando España enfrente a Uruguay y Cabo Verde haga lo propio ante Arabia Saudita.

seleccion argentina austria Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos. @afaseleccion

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas generales para los 16avos de final todavía no aparecen disponibles en el sitio web de FIFA y muchos hinchas esperan nuevas liberaciones de entradas a medida que se acerque la fecha del encuentro.

Sin embargo, como referencia, durante la fase de grupos los precios oficiales para encuentros similares oscilaron entre aproximadamente los 35 y 300 dólares, dependiendo de la categoría y la ubicación dentro del estadio.

Además, la entidad mantiene habilitado su sistema oficial de reventa e intercambio de tickets, una herramienta que suele generar nuevas oportunidades de compra incluso cuando las localidades aparecen agotadas inicialmente.

Por otro lado, los fanáticos sí pueden acceder a distintas experiencias de hospitalidad para el encuentro que disputará Argentina en Miami.

Actualmente, una de las opciones habilitadas es el paquete Trophy Lounge+, que incluye ubicación preferencial sobre uno de los laterales del campo, gastronomía premium y servicio de bebidas antes, durante el entretiempo y después del partido. El valor informado es de 4.575 dólares por persona.

También continúa el paquete Champions Club+, que ofrece asientos preferenciales muy cerca de las áreas exclusivas de hospitalidad, servicio gastronómico completo y acceso a espacios VIP. En este caso, el precio es de 4.450 dólares por persona.

Para conocer las actualizaciones, valores definitivos y posibles nuevas ventas, los interesados deberán seguir los anuncios publicadas en la plataforma oficial (https://www.fifa.com/en/tickets).