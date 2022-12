Dólar: Melconian dio nuevo pronóstico y dijo que el Gobierno se va a tener a "autocastrar"

"La próxima administración va a agarrar algo bravo, peor que el 2015", remarcó contundente.

En una crítica a Sergio Massa y a su manejo de la economía, Melconian afirmó: "en la cuarto semana de junio del 2022 surgió la idea de tener que llegar a la otra orilla. Y desde ahí hay que discutir lo que hoy se llama política económica".

"En el área dólar, Argentina tiene un super cepo. Lo único que fluye es la exportación" pero aseguró que la alta demanda de dólares impide lograr a ver los beneficios de las exportaciones.

En relación al dólar soja en su segunda versión, el analista afirmó que se trata de un "adelantamiento de ingresos": "eL soja dos es distinto porque te comes ingresos del año que viene". Sin embargo afirmó que ese ingreso no parece ser suficiente para enfrentar las obligaciones: "debe haber 10 mil millones de dólares de pagos de importaciones que no fueron concedidos. Es una situación anormal para llegar. Viene un desafío en el 2023".

"Estos esfuerzos no rompen el modelo. Lo ratifican y por eso no se quiebra la expectativa devaluatoria. No lo ha logrado resolver el ministro", agregó.

"En este proceso de cruzar a la otra orilla, la expectativa devaluatoria no se ha quebrado. Usas ingresos del año que viene", sumó.

Alerta por la deuda en pesos

En el área pesos, Melconian anticipó que el Gobierno se verá obligado a "autocastrarse". "Se van a tener que autocastrar de pedir ingresos del 2024 al 2023".

"Argentina precisa una Moncloa del sector externo, una Moncloa de la deuda. Soy acuerdista de la transición. El quilombo no me gusta".

"Un déficit fiscal financiado con deuda externa termina mal. ¿Deuda interna en pesos para financiar agujero fiscal que no termina nunca? Termina mal. Déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Inflación. Se entendió que déficit fiscal no puede haber, tenés que ajustar".