Carne: cómo impactará en precios el fin de las restricciones para exportar

Esta medida, aseguran analistas, podría “tensionar” aún más el precio de la carne en el mercado interno . Un dato no menor, si se tiene en cuenta su incidencia dentro de la canasta básica y que durante 2023, según distintos relevamientos privados, los distintos cortes vacunos aumentaron por encima del nivel de inflación general.

En tanto, al referirse a los precios en el mercado interno, Letcher remarcó que “en las últimas semanas se vio cierta volatilidad”. “El precio de la carne había subido muchísimo, y después bajó. Pero, para mi forma de ver, la tendencia naturalmente es al alza. Y en el transcurso de algunos meses se va a ver el impacto de la demanda China tensionando sobre el precio de la carne a nivel local”, resaltó.

De hecho, según datos del sector, durante los primeros diez meses de 2023 las exportaciones a China representaron en volumen cerca del 80% del total.

Por su parte, en cuanto a la evolución del precio de la carne, el relevamiento que realiza la agrupación Consumidores Libres registró un alza del 34,6% en el valor de distintos cortes durante diciembre, para acumular una suba del 270% en 2023. El asado, que trepó 31,7% en el último mes del año, sumó un incremento del 252% en el año.

Carne: mayor presión para algunos cortes

Según explicó a Ámbito el consultor ganadero Víctor Tonelli, el levantamiento en las restricciones para exportar los cortes “populares” no tendrá un impacto muy marcado en los “parrilleros” (el vacío, el asado, el matambre, la tapa de asado y la falda).

“En estos cinco cortes del novillo, novillito, vaquillona, ternera e incluso de vaca gorda, el mercado interno lo integra mucho mejor y lo paga muy bien. De modo tal que ahí no veo que la liberación le quite oferta de esos cinco cortes al mercado interno. Salvo, en la vaca manufactura, que es una pequeña proporción de toda la faena, que seguramente con esta liberación va a ir con destino a China. Es un tipo de asado y de corte que en el mercado interno en general no es requerido”, señaló el especialista.

La vaca manufactura, también conocida como conserva, es una vaca que “por su edad llegó al final de su ciclo reproductivo; por lo que salen del rodeo y se venden con destino a faena”.

De todas formas, Tonelli explicó que “es distinta la realidad para los otros dos cortes que se habilitaron: la nalga y la paleta”. “Sobre todo la nalga, que es un corte demandado y bien pagado en el mercado internacional, para distintos usos. Diría que puede ser que la nalga se derive un poco más a la exportación que al mercado interno. Y un poco la paleta, tal vez”, subrayó.

“De modo tal que, teniendo en cuenta que de los siete cortes, los cincos del parrillero representan 3/4 partes de lo que estaba prohibido exportar, no veo que vaya a haber un gran impacto derivado a la exportación de cortes que podrían colocarse en el mercado interno. Sí probablemente de nalga y algo de paleta”, agregó Tonelli, quien, al proyectar lo que puede esperarse en el precio interno de la carne, concluyó: “El resto de las liberaciones de los cupos para exportar, sí le van a dar a la exportación una competitividad que no tuvo en los últimos años. Ahí sí veo mayor poder de compra de parte de la exportación de lo que tuvo hasta ahora”.