Donald Trump dice haber cancelado un inminente ataque contra Irán por el avance de "negociaciones serias" + Agregar ámbito en









El presidente norteamericano aseguró que suspendió una ofensiva prevista para este martes contra Teherán por pedido de líderes del Golfo. Washington busca cerrar un acuerdo que incluya restricciones nucleares para el país persa, en lo que se ha convertido en el punto principal para poder hablar de una victoria en el conflicto.

Trump volvió a alternar amenazas militares con llamados a negociar, mientras Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos intentan mediar para frenar una nueva ofensiva sobre Irán. Crédito: The White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este lunes que su país pospondrá un ataque programado contra Irán, "ya que se están llevando a cabo negociaciones serias" con el país persa. El anuncio, hecho a través de la red social del mandatario (Truth) indica que un rol fundamental en las tratativas, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

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Según Trump, estas "negociaciones serias" incluirían "¡la prohibición de armas nucleares para Irán!", un objetivo que ha sido seleccionado por Washington, para poder hablar de una victoria sobre el Régimen Islámico.

Luego del fracaso de las tratativas mediadas por Pakistán, aparecen en el radar las monarquías del golfo, aliadas de EEUU en la región, para ponerle fin al conflicto. Según Trump, determinó frenar un ataque programado para mañana por pedido del "Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan". Por eso, -continúa Trump en su posteo-, "Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido", a todos los encargados de realizar la ofensiva, "que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, sino que, además, les he ordenado que estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Trump, una amenaza por la mañana y otra por la tarde Además del posteo vespertino publicado en Truth Social, Trump ya había lanzado amenazas durante la mañana de este lunes, de la misma manera. “Será mejor que Teherán se ponga en marcha, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, había escrito el presidente republicano. “Queremos llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump, antes de remarcar: “No están donde queremos que estén. Tendrán que llegar allí o serán golpeados duramente, y ellos no quieren eso”. Estas declaraciones podrían ser de esta semana, la anterior o del mes pasado. Cada vez, parece más difícil que el mandatario lance otra "Operación Furia Épica" sobre Teherán, ya que cuanto antes, la intención es llegar a un acuerdo y culminar con todos los dolores de cabeza que trajo el conflicto.

Qué exige Irán para avanzar hacia un acuerdo image

Durante el fin de semana, la agencia iraní Fars aseguró que Estados Unidos presentó cinco condiciones principales para avanzar hacia un acuerdo de paz con Teherán. Entre los puntos mencionados figura la exigencia de que Irán transfiera uranio enriquecido a Estados Unidos, mientras Washington no ofrecería reparaciones de guerra y liberaría menos de una cuarta parte de los activos iraníes congelados. Por su parte, la República Islámica reclama reparaciones económicas, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y una participación en el control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a fines de febrero y ya dejó miles de muertos, principalmente en la República Islámica y Líbano. En respuesta, Teherán lanzó ataques contra aliados estadounidenses en el Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, además de objetivos israelíes.