CEOs globales proyectan crecimiento para sus empresas en 2026, pero aumenta la preocupación geopolítica

Un informe de UBS reveló que más de dos tercios de los emprendedores del mundo son optimistas sobre sus negocios para este año. La inteligencia artificial aparece como la principal oportunidad tecnológica, mientras crecen las preocupaciones por la inestabilidad política, los conflictos geopolíticos y los cambios en la política comercial.

Pese al complejo escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas , incertidumbre política y volatilidad económica, los empresarios globales mantienen una visión positiva sobre el futuro de sus negocios.

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Así surge del “Global Entrepreneur Report 2026” elaborado por UBS, que encuestó a 215 emprendedores y líderes empresariales de distintas regiones del mundo con ingresos combinados por más de u$s34.300 millones.

Según el informe, el 68% de los empresarios se muestra optimista respecto a las perspectivas de su empresa para los próximos 12 meses. Entre las principales razones detrás de ese optimismo aparecen el aumento de la demanda de productos y servicios, mencionado por el 64% de los encuestados, y los avances tecnológicos y de innovación, señalados por el 34%.

“Los emprendedores se muestran notablemente optimistas respecto al año que ha comenzado, tras un turbulento 2025 marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados”, destacó Benjamin Cavalli, Head of Strategic Clients & Global Connectivity de UBS Global Wealth Management.

El relevamiento mostró fuertes diferencias regionales. Los empresarios de Suiza y Europa aparecen como los más optimistas: el 83% y 74%, respectivamente, espera un escenario favorable para sus compañías durante 2026. En Estados Unidos, el nivel de optimismo alcanza el 69%, mientras que Asia-Pacífico se ubica rezagada con un 53%.

Además, más de la mitad de los emprendedores consultados aseguró que planea ampliar su plantilla laboral durante este año. En Europa, casi dos tercios prevén contratar más personal y un 34% apunta incluso a incrementar significativamente el empleo. A cinco años, el entusiasmo es aún mayor: cuatro de cada cinco empresarios planean expandir sus equipos de trabajo.

Crece la relocalización empresarial

Otro fenómeno que emerge del informe es la creciente movilidad empresarial global. El 45% de los emprendedores afirmó que evalúa trasladar o expandir operaciones hacia otros países o regiones para aprovechar oportunidades de crecimiento.

Europa vuelve a liderar esta tendencia: más de la mitad de los empresarios europeos considera expandirse o mudarse. El principal objetivo detrás de estas decisiones es acceder a nuevos mercados y clientes, una razón mencionada por el 64% de quienes planean relocalizarse.

También aparecen como motivaciones relevantes la búsqueda de entornos regulatorios más favorables, la reducción de costos operativos y la optimización logística. La cuestión impositiva, en cambio, ocupa un lugar secundario.

Según el Billionaire Ambitions Report 2025, el 36% de los multimillonarios ya se relocalizó al menos una vez y otro 9% evalúa hacerlo a mediano y corto plazo.

Captura de pantalla 2026-05-21 093629 Crece la relocalización empresarial para atraer nuevos clientes

Y este trashumar de grandes patrimonios implica mucho más que un cambio de domicilio: redefine flujos de inversión, impulsa mercados locales y reconfigura centros de poder económico. Datos de Henley & Partners estiman que unos 142.000 millonarios migraron en 2025; asimismo, se prevé un aumento del 16,2% para 2026, llevando consigo divisas, empresas y capacidad de generación de empleo. En muchos casos, estos individuos no solo trasladan riqueza, sino que la multiplican: crean negocios, dinamizan bolsas y generan un efecto derrame sobre la clase media.

Pero hay un dato clave que emerge de esta nueva geografía del capital: quienes se mudan también cambian la forma en la que invierten. “La incertidumbre global – marcada también por ciclos económicos volátiles y mercados cada vez más interconectados– está empujando a los grandes patrimonios a buscar modelos de inversión más robustos, menos dependientes de la intuición y más anclados en datos”, explicó Ivan Scherman, CEO y CIO de SciTech Investments.

La política y la geopolítica, entre las mayores amenazas

Aunque el clima empresarial es positivo, el informe muestra una fuerte preocupación por los riesgos globales. La principal amenaza identificada por los empresarios para los próximos 12 meses es la inestabilidad política y la incertidumbre, señalada por el 42% de los encuestados.

Le siguen los cambios en la política comercial (36%), una posible recesión mundial (35%) y los conflictos geopolíticos de gran escala (35%).

Las preocupaciones varían según la región. En Asia-Pacífico, casi la mitad de los empresarios considera que los conflictos geopolíticos y la recesión global son los mayores riesgos para sus compañías. En América Latina y Europa, en tanto, la principal inquietud pasa por el aumento de impuestos.

Frente a este contexto, las compañías comenzaron a reforzar estrategias defensivas. El 66% está aumentando la eficiencia operativa y controlando costos, mientras que el 60% busca diversificar mercados y bases de clientes.

Captura de pantalla 2026-05-21 093733 La inestabilidad política como principal preocupación

La inteligencia artificial domina la agenda

La inteligencia artificial aparece como el principal motor tecnológico para los próximos años. El 61% de los emprendedores considera que la IA es la tecnología con mayor potencial de negocio.

Entre los beneficios esperados se destacan la mejora de la eficiencia operativa y automatización (67%), el fortalecimiento del análisis de datos y toma de decisiones (55%) y la reducción de costos y mejora de márgenes (54%).

Los sectores tecnológico y sanitario son los más entusiasmados con la IA: casi tres de cada cuatro empresarios de esas industrias consideran que la tecnología representa la mayor oportunidad comercial de los próximos años.

Sin embargo, persisten obstáculos importantes para su implementación. El principal problema es la falta de personal capacitado y especializado, señalada por el 46% de los empresarios.

También aparecen dificultades vinculadas al desconocimiento sobre cómo aplicar la IA en los negocios, los costos de implementación y las preocupaciones relacionadas con privacidad y seguridad de los datos.

Se acelera la transición empresarial y patrimonial

El estudio también detectó que muchas empresas comienzan a preparar procesos de sucesión y salida. El 32% de los emprendedores aseguró que analiza una transición empresarial en los próximos cinco años.

Entre quienes evalúan abandonar su rol actual, la opción preferida es vender la empresa a un comprador estratégico del mismo sector, alternativa elegida por el 40%.

En segundo lugar aparece la transferencia del negocio a la próxima generación familiar, mencionada por el 23% de los empresarios.

El informe además advierte que muchos emprendedores priorizaron históricamente el crecimiento de sus compañías por sobre la construcción de patrimonio personal fuera del negocio. Un 32% reconoció no haber acumulado riqueza privada tanto como podría haberlo hecho.