República Checa apostó a la emoción y sorprendió con la presentación de su lista para el Mundial 2026

La selección europea anunció a sus convocados para el Mundial 2026 con un video que mostró imágenes de la infancia de los jugadores y mensajes familiares.

La selección de República Checa confirmó su prelista para el Mundial 2026 y sorprendió con una emotiva presentación que rápidamente se volvió viral. El equipo europeo anunció a sus convocados mediante un video que mostró imágenes de los futbolistas jugando de niños y mensajes grabados por sus familiares, en la previa de una Copa del Mundo a la que regresará después de dos décadas de ausencia.

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El entrenador Miroslav Koubek entregó una nómina de 29 jugadores que luego deberá reducir antes del inicio del torneo. Tres futbolistas quedarán afuera después de los amistosos frente a Kosovo , el 31 de mayo, y Guatemala , el 4 de junio.

República Checa consiguió la clasificación a través del repechaje y volverá a disputar un Mundial por primera vez desde Alemania 2006, cuando quedó eliminado en la fase de grupos. Ahora intentará transformarse en una de las sorpresas del certamen y pelear por un lugar en la fase eliminatoria.

Un plantel con figuras y un DT histórico

Entre los principales nombres de la convocatoria aparecen el capitán Ladislav Krejci, el delantero Patrik Schick y el mediocampista Tomás Soucek, referentes de un plantel que mezcla experiencia y renovación. También fue citado Pavel Sulc, elegido mejor futbolista checo de 2025.

Además, el equipo tendrá una marca particular en el banco de suplentes: Miroslav Koubek, de 74 años, será el entrenador más longevo del Mundial 2026. El técnico asumió antes del repechaje y logró mantener su cargo después de clasificar al seleccionado a la Copa del Mundo.

Lista completa de convocados para el Mundial 2026

Arqueros

Lukas Hornicek

Matej Kovar

Jindrich Stanek

Defensores

Vladimir Coufal

David Doudera

Tomáš Holeš

Robin Hranac

Stepan Chaloupek

David Jurásek

Ladislav Krejci

Jaroslav Zeleny

David Zima

Mediocampistas

Pavel Bucha

Lukáš Cerv

Vladimír Darida

Tomás Ladra

Lukáš Provod

Michal Sadílek

Hugo Sochurek

Alexandr Sojka

Tomáš Souek

Pavel Sulc

Denis Visinsky

Delanteros

Adam Hloek

Tomáš Chorý

Mojmír Chytil

Christophe Kabongo

Jan Kuchta

Patrik Schick

republica checa Miroslav Koubek lidera al equipo como el entrenador más longevo del Mundial 2026.

El desafío en el Grupo A

República Checa integrará el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. El debut será el próximo 11 de junio, en una zona que aparece como una oportunidad importante para intentar avanzar de ronda.

Con una generación experimentada y el impulso anímico que significó regresar a un Mundial después de 20 años, el seleccionado europeo buscará recuperar protagonismo internacional en Estados Unidos, México y Canadá 2026.