Cepal advirtió que recién en 2025 el PBI regional podría volver a niveles de 2019

En ese sentido, la funcionaria del organismo dependiente de Naciones Unidas resaltó el papel crucial que tendrán las empresas. "Debemos mantener un diálogo con el sector privado para incrementar la productividad, la innovación, la creación de trabajos de calidad", sostuvo.

Bárcena participó en un evento virtual de alto nivel organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en América Latina y el Caribe (Aaccla, por sus siglas en inglés), que contó con la intervención especial del presidente argentino

En su discurso, Fernández destacó nuevamente la necesidad de replantear el sistema económico actual: "Es la hora de construir un capitalismo distinto, más solidario, que exija cohesión social", afirmó.

Según el mandatario, "no podemos estar tranquilos con un capitalismo que promueve la concentración del ingreso en tan pocos, y la concentración de la pobreza en tantos; debemos hacer crecer la economía con un criterio solidario, generando cohesión social, y de un modo ambientalmente sostenible".

La reunión, titulada "Forecast on Latin America and the Caribbean", se enmarcó en la Conferencia Anual de la Aaccla, que agrupa a 23 Cámaras de Comercio de Estados Unidos (AmChams) e incluye a más de 20.000 compañías que representan más de 80% de la inversión norteamericana en la región.

Estuvo encabezada por José Luis Sánchez, presidente de Aaccla; y Tom Donohue y Neil Herrington, CEO y vicepresidente senior para las Americas, respectivamente, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.