Sturzenegger volvió con pronósticos y recomendó salir del cepo que puso Macri

"Tener un cepo en este mundo de abundancia de capital parece un sinsentido. Escucho que no se puede sacar el cepo porque no hay reservas, y yo creo que es al revés: no hay reservas porque hay cepo", sostuvo Sturzenegger, al respecto del límite a la compra de divisas que reinstaló su sucesor en el BCRA, Guido Sandleris, durante el final del mandato de Macri en 2019, luego de haberlo eliminado en diciembre de 2015.

El economista posgraduado en el MIT, quien fuera secretario de Política Económica del gobierno de Fernando De la Rua, remarcó que durante su gestión en el Central - entre 2015 y 2018 - se sacó el cepo en un día y se produjo una acumulación de reservas de u$s40 mil millones en dos años.

En declaraciones al diario La Nación, subrayó que "un país con cepo no puede crecer, porque mientras haya cepo"Argentina nunca será" un destino atractivo para inversión interna ni externa".

En cuanto a los problemas económicos del presente, consideró que "hoy la tensión se genera básicamente porque el Gobierno tiene un desequilibrio fiscal que cubre con emisión, y no sabés donde puede terminar" ya que no tiene reservas que justifiquen esa emisión.

En tanto, manifestó que el camino de salida es "ordenando lo fiscal por un lado y con políticas que generan confianza y que permitan mejorar la productividad por otro".

"Nuestras empresas podrían hoy acceder a capital baratísimo. Pero no solo no acceden, sino que por el cepo no pueden siquiera cancelar sus obligaciones actuales", explicó.

Respecto al ministro Guzmán, sostuvo que Argentina tiene "un ministro con sólida formación y que viene de la academia": "Aunque eso en la Argentina se critica, para mí es un gran activo, porque no le debe nada a nadie y puede hacer lo que piense que es mejor para el país".