Más del 70% de los trabajadores asegura que el sueldo le dura menos de dos semanas

Los datos surgen de una encuesta privada. Tras varios años de pérdida del poder adquisitivo, la mayor parte del sueldo de los trabajadores se va en servicios y necesidades básicas.

Un nuevo estudio del mercado laboral reveló conclusiones muy preocupantes. Al 73% de los trabajadores les dura menos de dos semanas el sueldo y casi el 90% considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. "Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación , sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad", indicaron desde el informe.

Específicamente esos resultados se desprenden del estudio ¿Qué pasa con el salario? de Bumeran, uno de los portales de empleo de Latinoamérica. Además el 74% de los talentos considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Este indicador se encuentra 16 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 58% de los talentos lo afirmaba.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos. El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los talentos", especificó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

"Hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad. La percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar", agregó el experto.

A 7 de cada 10 talentos el salario no les alcanza más de dos semanas

¿Cuánto les dura el salario? Al 73% de los talentos les dura menos de dos semanas: el 28% afirma que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas; el 21% solamente dos semanas; el 15% menos de una semana; y el 9% una semana. El 18% de los talentos afirma que el salario les alcanza tres semanas; y tan solo el 9% menciona que les dura todo el mes.

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Además, a la pregunta ¿cuáles son los principales gastos que afrontan las personas trabajadoras en Argentina? El 44% de los talentos reconoce el alquiler cómo su principal gasto; el 27% dice que el alimento; el 16% el pago de deudas; el 5% la educación; el 3% en salud; otro 3% en transporte; y el 2% otros gastos.

A su vez, el 50% de las personas trabajadoras ayuda económicamente a sus familiares o personas cercanas: el 25% dice que lo hace de manera regular; y otro 25% ocasionalmente.

9 de cada 10 personas trabajadoras no puede ahorrar

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En lo que respecta al ahorro, el 90% de los talentos dice que no puede ahorrar, frente al 10% que menciona que sí lo hace. Este indicador se encuentra 1 punto porcentual por encima del estudio en 2025, cuando el 89% de los talentos lo mencionaba.

¿Por qué no ahorran los trabajadores? El 54% dice que su salario no es suficiente; el 19% no ahorra porque tiene deudas; el 12% porque tiene que cubrir sus necesidades básicas; el 11% porque tiene muchos gastos; y el 3% por otros motivos. Entre los talentos que sí acceden al ahorro, el 33% dice que puede ahorrar entre el 5% y el 10% de su sueldo; el 28% dice que menos del 5%; el 15% entre el 15% y 25%; el 14% más del 25%.