Plazo fijo: cuánto tengo que invertir en abril 2026 para ganar más de $30.000 a 30 días + Seguir en









Conocé los valores y porcentajes de cada método de inversión para acompañar tu economía mensual.

El plazo fijo es una de las alternativas de inversión más buscadas por los argentinos. Ámbito

El plazo fijo mantiene su lugar como una alternativa elegida por quienes buscan resguardar pesos con previsibilidad, ya que es un instrumento que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento.

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Esto es debido a que la tasa de interés se fija al momento de constituir la operación (al momento de dejar la plata en la entidad financiera se exactamente el monto que voy a retirar). Si bien las tasas nominales anuales se ubican alrededor del 25%, un nivel levemente inferior al registrado días atrás del 26%, el número exacto se establece por cada banco en particular.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en abril 2026: cuánto tengo que depositar hoy para ganar más de $30.000 a 30 días Algunas entidades muestran tasas por debajo del promedio general. Los bancos con rendimientos del 21% y 22% ofrecen retornos más bajos, en comparación con las opciones que se ubican en el rango del 24% al 25%. Esta diferencia incide en la ganancia final. Otros bancos mantienen tasas más competitivas dentro del sistema. Las entidades que alcanzan o superan el 24% permiten mejorar el rendimiento mensual, sin modificar el plazo de inversión.

El rendimiento mensual de un plazo fijo depende de la tasa y del monto invertido. Teniendo en cuenta al simulador oficial del Banco Nación, una ganancia cercana a $30.000 requiere un capital que ronda los $2.000.000 en modalidad electrónica bajo una tasa del 23,15%. El plazo estándar de 30 días determina la frecuencia del ingreso, donde el inversor puede renovar el capital y los intereses al vencimiento para sostener un flujo mensual constante.

plazo fijo cuenta dni El rendimiento concreto depende del capital inicial y del plazo elegido:

Se requiere un valor inicial de $2.000.000 en modalidad electrónica para obtener $34.520,55 de ganancia en 30 días, lo que acerca el rendimiento a ese nivel de ingreso adicional.

Si la operación fuera presencial y con el mismo capital de $2.000.000 generaría $33.698,63, solo por la diferencia de modalidad. plazo fijo inversiones Depositphotos Para construir una inversión en plazo fijo desde el proceso digital, hay una serie de simples pasos a seguir: El usuario debe ingresar al home banking o a la aplicación del banco para acceder a la sección de inversiones. (acceso que centraliza las opciones disponibles) El sistema solicita ingresar el monto a invertir (para poder calcular el final total) Posteriormente se ingresa el plazo de inversión (siendo 30 días una opción habitual) El usuario debe aceptar la transacción y guardar el comprobante para tener registro del depósito realizado El cierre del período activa el pago automático El banco deposita el capital inicial junto con los intereses en la cuenta del titular una vez cumplido el plazo acordado.

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