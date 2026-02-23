La aduana de EEUU dejará de cobrar aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema + Seguir en









La CBP confirmó que desactivará todos los códigos arancelarios asociados con las órdenes anteriores de Trump relacionadas con la IEEPA.

La decisión de la CBP ante el fallo de la Corte Suprema. Gemini IA

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles aplicados bajo poderes de emergencia por parte de su presidente, Donald Trump, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comunicó que detendrá la recaudación de aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a partir del martes.

A través de su Servicio de Mensajería de Sistemas de Carga (CSMS), aseguró que desactivará todos los códigos arancelarios asociados con las órdenes anteriores de Trump relacionadas con la IEEPA. Sin embargo, no explicó por qué seguía cobrando aranceles en los puertos de entrada días después del fallo de la Corte Suprema, mientras que tampoco ofreció información sobre posibles reembolsos para los importadores.

Asimismo, aclaró que esta suspensión no afecta ningún otro arancel impuesto por Trump, incluidos los establecidos en la Sección 232 del estatuto de seguridad nacional y la Sección 301 del estatuto de prácticas comerciales desleales.

trump aranceles eeuu Según informó Reuters, la decisión de la Corte Suprema hizo que más de u$s175.000 millones en ingresos del Tesoro estadounidense generados por las tarifas de la IEEPA estuvieran sujetos a posibles reembolsos, acorde una estimación de los economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton.

Donald Trump y su réplica ante el fallo de la Corte Suprema “Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió Trump en su red Social Truth, como respuesta a la decisión de la Corte Suprema, la cual calificó como “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

Según informó la Casa Blanca, la nueva tasa se aplica a países y bloques que mantienen acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que en algunos casos habían pactado un arancel máximo del 15%. El viernes, desde el Despacho Oval, Trump había firmado una orden ejecutiva que establecía un nuevo arancel global del 10%, previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.