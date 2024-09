China, FMI y el diablo entre por los bolsillos

Hay varios especialistas y personalidades que vienen con un cuento chino. Pongamos el ojo en este cuento que tiene pretensiones de novedoso, pero tiene mucho del pasado. China no es un imperio como EE. UU o Reino Unido. Nadie es tan zonzo para creer que decir “imperio” es lo mismo en todo tiempo y lugar. Pero eso no quiere decir que descartemos la categoría, otros la acomodan a su discurso para no debatir ni repensar el mundo actual.

La teoría de la dependencia postula que el subdesarrollo no es innato a determinados países, sino una consecuencia de la expansión del capitalismo, que en una fase más avanzada llega a identificarse con el crecimiento de las empresas transnacionales. Otro aporte importante es el de Prebisch y la critica a la especialización en el comercio exterior que genera estrangulamientos externos e internos -otros además del cuento chino, suma la idea de que solo hay una restricción externa, se quedan a la mitad del problema-.

No obstante, nos cabe una pregunta ¿China no busca insumos para sus industrias? Si, hay cinco inversiones de China en proyectos mineros en argentina. Las mismas abarcan las provincias de Jujuy, San Juan, Río Negro y Chubut e incluyen los minerales de oro, plata, cobre, zinc, hierro y plomo. Nos surge una duda ¿A quién favorece el RIGI? ¿Solo a EE.UU, UE, Reino Unido o Israel, etc?

Arturo Jauretche tenía dos apreciaciones para comprender este contexto: una, “no se trata de cambiar de collar sino de dejar de ser perro”, sacarse el collar no es solo tirarlo al piso, sino que hay que lograr un consenso como comunidad y toma de conciencia para comprender el camino a emprender luego de ello, como sucedió en 2006 al pagarle al FMI; dos, “si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”, acá el problema no es China o EE.UU., el gobierno chino planifica y desarrolla su estrategia en función de sus intereses nacionales, nadie puede objetar eso.

Las ideas propias, Estructuralismo, Dependencia, CEPAL, nos permiten tener herramientas teóricas para analizar si hay un nuevo centro económico en el siglo XXI que tal vez no sea como el de Estados Unidos ni como el Británico o tal vez haya una competencia entre distintos centros económicos ¿Qué haremos en la periferia?

La moneda china es parte de la cesta de canasta de monedas del FMI, tiene un asiento en dicho organismo. Aunque EE.UU., tiene poder de veto. Surge otro interrogante ¿Cuál es el fin de un organismo como FMI para los países de la región? Parece que muchos economistas no se acercan a los libros de historias. Los acuerdos con Argentina fueron 21 ¿Alguno tuvo éxito? No.

Sin embargo, el organismo representa los intereses de las empresas y bancos de los países centrales, un dato histórico es que luego de la crisis de 1973, conocida como la crisis del petróleo, tres años después, un grupo de intelectuales coordinados por Jan Tinbergen se reunió para pensar el futuro de los países industrialistas y del tercer mundo.

Un problema que se desprende de este encuentro fue el que: “El tercer mundo puede fortalecer su posición de poder mediante el control de sus recursos naturales escasos. La eficacia de esta estrategia ha sido demostrada en parte por el grupo de la OPEP. La prosperidad de los países industrializados depende del abasto regular de materias primas provenientes del Tercer Mundo. Por ejemplo, de las 3 materias primas básicas requeridas por una economía industrial moderna, los Estados Unidos dependían en 1950 de las importaciones de más de la mitad de sus existencias en el caso de sólo cuatro de tales materias primas. Para 1973 la lista había aumentado a nueve”.

De este hecho podemos configurar un punto de coincidencia entre los intereses de las elites locales con las elites internacionales, para concretar un nuevo pacto, denominado, Neocolonial que tiene por objetivo mantener la estructura productiva histórica: las divisas las provee cereales y oleaginosas, minería, alimentos y bebidas y carne. La demanda externa define la estructurar productiva interna y provee, antes como granero, ahora como supermercado del mundo.

El FMI y China son parte de un problema mayor, porque no es malo el gringo que nos compra o nos financia, peor es el criollo que nos vende, este criollo fue Macri, Caputo, Sturzenegger, Bullrich cuando en 2018 cerraron el acuerdo con el FMI para un financiamiento que solo sirvió para los sectores minoritarios, que pudieron acumular dólares y guardarnos (Panamá Papers, caja de seguridad o en el colchón) y ahora Milei, Caputo, Scioli y Macri profundizan las políticas económicas iniciadas 2016-2019.

Ahora bajo el paragua del FMI, ajuste fiscal, de tarifas, libertad de precios, meta de reservas y tasas reales positivas, ¿podrá el gobierno de Milei y Macri cumplir estas metas? Porque las metas del FMI favorecen a los países centrales, desindustrializar la estructura productiva argentina, desfinanciar el desarrollo científico y dejar los recursos naturales para que lo exploten las empresas transnacionales. Dependencia financiera (Macri), comercial (China, EE.UU., UE) y tecnológica.

Cristianismo revolucionario.

Ante este panorama gris, hay que retomar las palabras del Papa Francisco, “si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien”. Ante críticas de algunos sectores medios argentinos, “cuando el Papa habla, habla para todos porque la Iglesia es para todos, pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio”. “Y esto no es comunismo, es Evangelio puro”, subrayó. “No es el Papa, sino Jesús, quien los pone al centro, en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano”, sentenció.

El presidente Milei estos días volvió a desestimar la noción de Justicia Social a lo cual el Obispo de Roma definió la justicia social como una “expresión creada por la Iglesia” e insistió en los tres atributos de Dios: cercanía, misericordia y compasión. En dicha línea, precisó que, si se quiere emprender una acción a nivel social, se deben aplicar esos tres atributos. “La justicia social es inseparable de la compasión”, prosiguió Francisco. Con respecto a la represión sobre nuestros jubilados, el Vaticano dijo: “Porque eran revoltosos, comunistas, no, no, no, y el gobierno se puso firme y en vez de pagar justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, eh. Todos debemos levantar a los demás. Todos debemos hacerlo”.

¿Cuántos millones ingresaron en inversiones? Francisco recordó que el diablo entre por los bolsillos -no importa el origen o el país-, pero hay que dejar en claro que de las inversiones que dan vueltas por el mundo solo el 5% llegan al continente suramericano. No necesariamente a Argentina, sino a Brasil, Colombia, Chile o Perú.

La principal mega inversión, Petronas, está en duda, “En términos contractuales, si a fin de año Petronas no desembolsa ese dinero, su participación en el proyecto de licuefacción de GNL se caerá por su propio peso. Eso es un hecho ¿Llegaran los 180 millones de dólares a fin de año? ¿No eran 30.000 millones de dólares? En los hechos nunca hubo un contrato vinculante firmado, sólo cartas de intención, según Gandini (eco journal). Parece que uno de los pocos países que invierte en argentina es China.

Estamos ante un nuevo pacto colonial, antes eran cuentos de la corona ahora son chinos, y por ello es importante esto que nos deja el obispo de Roma: “Que nadie nos robe la memoria histórica, y el sentido de pertenencia a un pueblo, nosotros los argentinos que tenemos indígenas, acordemos de Roca. El colonialismo material, colonialismo ideológico, cultural van siempre junto, devorando la riqueza material de los pueblos. Yo pienso en algunas experiencias de mi país, donde el colonialismo se llama Litio y se explota tanta gente”. Hay intereses globales no universales.