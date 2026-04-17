El CEO de Ford apuesta a fortalecer acuerdos con automotrices chinas en plena competencia global

Jim Farley destacó el valor estratégico de las alianzas con fabricantes del país asiático, a pesar de sus recientes críticas, y advirtió sobre el impacto de su avance tecnológico.

En medio de la creciente presión competitiva de las marcas asiáticas, el máximo ejecutivo de Ford Motor Company , Jim Farley , dejó en claro que la compañía buscará profundizar sus vínculos con fabricantes chinos, a los que considera clave para mantenerse competitivos en el escenario global.

Las declaraciones llegan apenas días después de que el propio directivo planteara una postura más dura respecto al ingreso de autos chinos en Estados Unidos . Sin embargo, en un nuevo contacto con la prensa, moderó su discurso y destacó los beneficios de estas asociaciones.

“ Valoramos a nuestros socios chinos, nos ayudan a mantenernos alerta y a competir en muchos mercados de todo el mundo. Seguiremos ampliando estas asociaciones ”, aseguró Farley , en referencia al rol que juegan estas alianzas en la estrategia de la compañía.

El ejecutivo remarcó que los fabricantes chinos están marcando el ritmo de la industria con propuestas de bajo costo y alta tecnología , lo que obliga a las marcas tradicionales a adaptarse rápidamente.

Actualmente, Ford mantiene relaciones comerciales con varios grupos automotrices chinos, entre ellos Zhejiang Geely Holding Group , con quien evalúa compartir capacidad de producción en Europa, y BYD , con la que analiza posibles acuerdos para el suministro de baterías destinadas a vehículos híbridos.

Industria Automotriz Fabrica Trabajo El ejecutivo remarcó que los fabricantes chinos están marcando el ritmo de la industria con propuestas de bajo costo y alta tecnología, lo que obliga a las marcas tradicionales a adaptarse rápidamente. Peugeot

Además, la compañía ya cuenta con alianzas consolidadas en China junto a Chongqing Changan Automobile y Jiangling Motors, pilares de su operación en ese mercado, según precisó Bloomberg Línea.

Debate político y visión a futuro

Más allá de la cooperación industrial, Farley también se refirió al debate político en torno al avance de las automotrices chinas en Estados Unidos. En ese sentido, planteó que, en caso de ingresar al mercado norteamericano, deberían hacerlo bajo esquemas de empresas conjuntas con participación mayoritaria local.

“Mi punto no es estar en contra de nada ni de nadie; es ser un defensor de una industria automovilística estadounidense fuerte”, explicó el CEO, al tiempo que pidió definir reglas claras tanto a nivel empresarial como gubernamental.

El directivo también fue contundente al analizar el escenario competitivo global: “Los fabricantes que no se adapten como el mejor de los chinos no estarán por aquí mucho más tiempo”.

Con este panorama, Ford busca equilibrar su estrategia entre la protección de su mercado interno y la necesidad de integrarse a un ecosistema global donde las automotrices chinas avanzan con rapidez, innovación y precios cada vez más competitivos.