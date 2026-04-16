Vladimir Putin viajará a China a mitad de año + Seguir en









Según confirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras una gira diplomática por Beijing, el líder ruso visitará el país asiático a mediados de 2026 para reforzar la alianza con Xi Jinping.

Según confirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras una gira diplomática por Beijing, el líder ruso visitará el país asiático a mediados de 2026 para reforzar la alianza con Xi Jinping.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China durante la primera mitad de 2026, según confirmó este jueves el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras una gira diplomática por Beijing.

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El anuncio se produjo al término de una serie de reuniones que el jefe de la diplomacia rusa mantuvo con el mandatario chino, Xi Jinping, y con su par Wang Yi. En ese contexto, Lavrov destacó la solidez del vínculo bilateral y lo definió como “inquebrantable ante cualquier adversidad”.

El funcionario remarcó además que la relación entre Moscú y Pekín “desempeña un papel estabilizador en los asuntos mundiales”, en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones. En esa línea, sostuvo que ambos países son “cada vez más importantes para la mayoría mundial que no desea problemas ni turbulencias”.

Xi Jinping y Putin.jpg Xi Jinping y Vladimir Putin. EFE Durante su visita, Lavrov también subrayó la necesidad de profundizar la asociación estratégica integral entre Rusia y China, con el objetivo de “elevarla a un nivel superior, avanzar con mayor firmeza y llegar más lejos”. La próxima visita de Putin se enmarca en un proceso de acercamiento sostenido entre ambas potencias, que se intensificó en los últimos años en medio de reconfiguraciones geopolíticas a nivel global.

Tensión en Medio Oriente En paralelo, y en referencia a la guerra en Medio Oriente, Lavrov —según informó la agencia TASS— afirmó que Rusia podría compensar la escasez de energía de China ante las dificultades en el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. “Rusia puede, sin duda, compensar la escasez de recursos que se ha producido” para China y “otros países que estén interesados en trabajar con nosotros”, sostuvo.

La alianza económica y política entre Moscú y Beijing se profundizó desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. En ese marco, Xi Jinping consideró que la estabilidad y la certeza en las relaciones entre ambos países son especialmente “preciadas” en un escenario internacional atravesado por la incertidumbre. Por su parte, Lavrov aseguró que, “gracias a la colaboración” entre Xi y Putin, los vínculos bilaterales “demostraron un alto grado de resiliencia ante la agitación económica y geopolítica que enfrenta el mundo hoy, la cual, lamentablemente, está adquiriendo cada vez más un carácter militar”.