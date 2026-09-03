EEUU: condenaron a un periodista a dos años de prisión por espiar para China

Se trata de un editor de noticias que respondió a una agencia estatal china. También se le pidió que reclutara y se reuniera con gente para aportar información clasificada.

Sus servicios fueron registrados desde 2019 hasta febrero de 2026, bajo instrucciones de personas que él sabía que trabajaban para Beijing.

El Departamento de Justicia de EEUU confirmó la condena de un periodista tras haber oficiado como agente ilegal para China , detenido en febrero de este año. Se trata de Thomas Weir Pauken II (51), sentenciado a dos años de prisión federal.

El tribunal también le impuso tres años de libertad supervisada y le prohibió viajar fuera del país durante ese período. El caso se suma a otros procesos federales contra personas acusadas de colaborar con el régimen chino sin cumplir con los requisitos de notificación exigidos por las autoridades estadounidenses.

El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg , afirmó que Pauken “traicionó a su país por dinero” al apoyar operaciones del Ministerio de Seguridad del Estado de China, tareas de reclutamiento y obtención de información sensible. El periodista se instaló en China en 2010 y trabajó para varios medios de ese país, entre ellos la televisora estatal CCTV . Desde 2024, ocupaba el cargo de editor en Xinhua, la agencia estatal china de noticias.

Su abogado señaló que el periodista asumió "su responsabilidad y respeta la sentencia del tribunal”, además de que su defendido "no proporcionó información clasificada a los chinos”. Los documentos judiciales indican que Pauken actuó, al menos desde 2019 hasta febrero de 2026, bajo instrucciones de personas que él sabía que trabajaban para Beijing.

Entre ellas figuraba una mujer identificada como “Cathy”, a quien conoció en 2017. De acuerdo con una declaración jurada presentada el 27 de febrero por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Timothy J. Healy, esta mujer le aseguró que los informes elaborados por Pauken llegaban al líder chino, Xi Jinping.

El Departamento de Justicia indicó que Pauken recibió al menos u$s100.000 por su trabajo con esa persona. Además de escribir informes, “Cathy” le pidió reclutar a personas que pudieran aportar información clasificada. En uno de los episodios incluidos en la causa, Pauken recibió instrucciones para reunirse con una persona identificada como “Persona 1” y entregarle un teléfono Samsung, una computadora y contraseñas para Signal, Telegram y NetDisk.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron a Pauken cuando regresó a EEUU en enero de 2025. Durante los interrogatorios con funcionarios de ese organismo y del FBI, el periodista afirmó que estaba “80% seguro” de que una persona que buscaba un puesto en la administración de Donald Trump proporcionaría información clasificada a China, aunque aseguró que le recomendó no hacerlo.

Nuevos aranceles de EEUU a China: Donald Trump puso en vigor una alícuota de 100% para los drones

Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 100% sobre drones y componentes específicos entraron en vigencia este jueves. La iniciativa tiene como objetivo de la administración estadounidense fortalecer la producción local y romper con la dependencia del mercado chino.

Los aranceles responden a la orden ejecutiva firmada en agosto por Donald Trump, luego de que la Casa Blanca alertara de "la amenaza para la seguridad nacional que supone la importación de drones y sus componentes".

Cabe precisar que los drones se convirtieron en una pieza clave de la guerra y la vigilancia moderna, tal como lo evidencia el conflicto en Ucrania. En ese contexto, Washington encendió las alarmas ante la dependencia de equipos y componentes fabricados en China (encabezados por la firma líder del sector, DJI), al advertir que esta situación genera una vulnerabilidad crítica que expone a sus Fuerzas Armadas e infraestructuras estratégicas a riesgos de ciberespionaje, bloqueos en el suministro y desventajas tácticas.