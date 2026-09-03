China citó de urgencia al embajador argentino por las acusaciones de un funcionario de Javier Milei

Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, responsabilizó al Partido Comunista Chino por la tragedia ocurrida en la frontera con Nepal.

El Gobierno de Xi Jinping convocó de urgencia al embajador argentino en Beijing por las declaraciones de un funcionario de Javier Milei.

La cancillería de China convocó de urgencia al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia , para presentar una protesta formal por las declaraciones de Juan Pablo Carreira , director de Comunicación Digital del Gobierno y conocido en redes sociales como Juan Doe .

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El funcionario había responsabilizado a una empresa estatal china y al Partido Comunista Chino por los deslizamientos de tierra y las inundaciones que afectaron la frontera entre Nepal y el Tíbet . La acusación fue rechazada por la Embajada china en Buenos Aires, que lo señaló por difundir información falsa y le exigió abandonar lo que calificó como una utilización política de la tragedia.

Suárez Salvia no se encontraba disponible para asistir al encuentro, debido a que estaba de licencia. En su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich , segundo en la jerarquía de la representación diplomática argentina, quien recibió el reclamo de las autoridades chinas, según informó Clarín.

Durante la reunión, Beijing manifestó su malestar tanto por las publicaciones de Carreira como por la falta de una disculpa posterior del Gobierno argentino. Desde la administración de Javier Milei reconocieron que la convocatoria diplomática se concretó, aunque no difundieron mayores precisiones sobre su contenido.

La controversia comenzó con una publicación de Carreira en X. Allí afirmó que una empresa estatal china construía una instalación hidroeléctrica junto a un glaciar y vinculó esos trabajos con el desprendimiento que desencadenó el desastre natural.

El funcionario aseguró que el episodio se produjo por “los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial” y lo comparó con tragedias históricas como Chernobyl, el Mar de Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor.

“El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”, escribió Carreira al finalizar el mensaje. La publicación no fue retirada pese al primer reclamo realizado por la representación china.

La Embajada de China sostuvo, en cambio, que las evaluaciones realizadas por organismos oficiales y especialistas chinos y nepaleses atribuyeron la catástrofe al desprendimiento repentino de un glaciar de gran altitud ubicado en territorio de Nepal.

En un comunicado, la representación diplomática acusó a “cierto funcionario argentino” de difundir “maliciosamente rumores” para desacreditar al Partido Comunista y perjudicar la imagen internacional del país asiático.

“Exhortamos al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales”, expresó la Embajada. Además, advirtió que ese tipo de manifestaciones podrían provocar daños en las relaciones y la cooperación entre ambos países.

Otro foco de tensión en la relación bilateral

El cruce se produjo en un contexto de sensibilidad diplomática entre Buenos Aires y Beijing. En las últimas semanas, dirigentes y militantes libertarios vinculados con Las Fuerzas del Cielo viajaron a Taiwán y mantuvieron reuniones con autoridades locales.

La Argentina reconoce oficialmente la política de “una sola China” y no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán como Estado independiente. Por ese motivo, Beijing sigue con atención los vínculos políticos que integrantes del oficialismo argentino desarrollan con la isla.

La nueva controversia también aparece mientras el Gobierno de Milei profundiza su alineamiento con Estados Unidos. China conserva, al mismo tiempo, una fuerte presencia comercial y financiera en la Argentina, por lo que el reclamo contra Carreira sumó un nuevo punto de fricción a una relación estratégica para ambos países.