Récord: autos en la Argentina cuestan el doble que en China

La terminal local presentó dos versiones con precios de u$s41.600 y u$s45.900. En el gigante asiático la oferta es más amplia, con unas cinco variantes de equipamiento. La más accesible cuesta u$s15.758 mientras que el tope de gama llega a u$s23.651. Si bien la comparación no puede ser exacta, ya que las especificaciones técnicas no siempre son iguales, tomando las dos versiones más caras, el vehículo en la Argentina cuesta prácticamente el doble que en China. La única posibilidad de acercarse a esos valores es tomando la cotización del “blue”. En ese caso, el valor baja a 23.000 dólares “billetes”. Evidentemente, a los dos países, no sólo los separa la distancia.