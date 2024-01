Claves para entender el mercado global 2024: ¿habrá viento de cola o de frente para Argentina?

Martín Polo , Estratega en jefe de Cohen , así analiza lo que se vendrá: "Arranca un 2024 con el desafío de consolidar la tendencia, y para ello será importante que la economía global continúe con el soft-landing, permitiendo que la inflación vaya convergiendo al nivel pre-pandemia sin recesión. En este sentido, será clave la actuación de la Fed , que promete bajar la tasa de referencia en un contexto en el que la economía americana no da señales de moderación y con la inflación mostrando cierta resistencia".

Por su parte, desde TSA Bursátil explicaron: "No se puede decir que los riesgos se hayan disipado totalmente, pero el consenso apunta cada vez más a que se logrará un aterrizaje suave de la economía real. Será el éxito o el fracaso de lograr este objetivo, lo que definirá en gran parte la suerte de los mercados financieros globales en el próximo año. La clave no será que finalmente lleguen los recortes de tasas de interés, sino que los mismos no se den en un contexto recesivo".