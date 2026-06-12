Invertir en ladrillos desde la Bolsa: empezó a operar el primer REIT argentino tras captar u$s45 millones

La campana de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sonó este viernes e inauguró otra etapa para el flamante instrumento financiero.

El primer Real Estate Investment Trust (REIT) de la Argentina debutó este viernes en el mercado secundario y marcó un hito en la plaza local. Luego de una exitosa emisión, en la que el Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario recibió 3.523 ofertas por un monto total de $66.300 millones (unos u$s45 millones) , las cuotapartes comenzaron a cotizar y abrieron la puerta para que los inversores puedan invertir en una cartera diversificada de activos inmobiliarios desde la Bolsa, sin necesidad de comprar una propiedad completa .

El evento, en el que Ámbito estuvo presente, tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y contó con las exposiciones del presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, y del cofundador del Grupo Briones, Beltrán Briones, quienes lideraron la iniciativa. Ambos destacaron la rápida aceptación que tuvo el instrumento entre los inversores y destacaron su potencial a largo plazo.

El primero en hacer uso de la palabra fue Briones, quien celebró el carácter democrático del REIT, ya que permite el ingreso de inversiones minoristas desde tan solo $1.000 e inaugura un nuevo asset class a nivel nacional. En efecto, aseguró que se trata de "un nuevo producto para defenderse", que permite "estar parado en metros cuadrados".

"La colocación fue súper exitosa; más o menos, u$s45 millones levantamos en la suscripción inicial ", dijo Briones, y agregó: "Nosotros veíamos que el momento para sacar este producto era con este nuevo modelo económico".

Por otra parte, el empresario inmobiliario sostuvo que el ladrillo es uno de los activos "más rezagados" en la actualidad, ya que atraviesa una crisis de oferta con "cada vez menos obras" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, pese a una alta demanda tradicional por parte de los argentinos.

"Creo que este producto vino a mejorar un montón de problemas en nuestro rubro y, si bien u$s45 millones fue un éxito, es muy chico al lado de lo que puede ser", resaltó Briones, quien puso como ejemplo a México. En el país norteamericano, los REITs no solo están asentados desde hace años, sino que representan cerca del 5% del PBI.

BCBA REIT El lanzamiento contó con la presencia de integrantes del equipo económico del Gobierno.

Por su parte, Abuchdid agradeció la participación de Briones y de los demás actores que hicieron posible el REIT criollo. Acto seguido, sostuvo que, a partir de hoy, cualquier argentino o extranjero "va a poder participar de una cartera de inmuebles que genera renta", siempre que el fondo continúe dentro de la dinámica esperada.

En esa línea, el titular de IEB afirmó que se necesitan "más instrumentos que conecten el ahorro de la gente con la economía real" y que permitan impulsar la producción, la generación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo.

"El desafío no es convencer a la gente de que saque los dólares del colchón y venga corriendo al REIT, sino que quiera hacerlo por sí misma", abundó.

Al igual que Briones, recordó la preponderancia que tiene el ladrillo entre las opciones de inversión más comunes para los argentinos y sostuvo que el REIT también permitirá modernizar un sector como el Real Estate. "Todos conocemos cómo funciona ese mercado, con valijas, con plata, contando billetes. Una incomodidad total", subrayó.

Por último, Abuchdid agradeció a los funcionarios del Ministerio de Economía que se encontraban en primera fila, puesto que entiende que "el REIT no surge por casualidad", sino que "existe un contexto que permite pensar a largo plazo" en la Argentina.

"Estoy convencido de que este es el primero de muchos REITs", expresó el presidente de IEB, antes de señalar que un mercado de capitales fuerte "se construye entre todos".