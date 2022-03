El Club de París, listo para negociar (con el acuerdo con el Fondo firmado)

La posición quedó en claro durante la primer semana de febrero, cuando visitaron el país miembros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la UE -llegados al país para cerrar créditos blandos y planes de contacto para modernización del estado nacional-, confirmando que cuando se haya avanzado con el acuerdo con el FMI, se acelerarán las negociaciones con el Club de París para normalizar la deuda por unos u$s 2.000 millones que se mantienen con los estados pertenecientes a esa institución. De la misma manera dejaron en claro que sin acuerdo con el Fondo, el país no tendría alternativas de discusión con el Club, y automáticamente ingresaría en cesación de pagos en abril cuando venza el acuerdo que había cerrado Martín Guzmán el año pasado. Los visitantes prefirieron el optimismo y dejaron en claro que sólo con la aprobación del memorándum y la Carta de Intención, se podrían reabrir negociaciones. Como esto ya ocurrió el viernes pasado, el dialogo está en condiciones de retomarse. Sin embargo, desde los estados acreedores, se aclaró que se deberá esperar a observar qué sucede en el Congreso Nacional y, luego, en el board, para cerrar una nueva negociación final con el Club. No hay problema en Buenos Aires. Hay confianza que la historia legislativa terminará con buenas noticias, aún con la aprobación de una versión light en el Congreso; que luego tendría una versión legal reglamentada desde el Ejecutivo.