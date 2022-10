Plan de estabilización: el pedido de economistas aplaudido por los empresarios

“Hace falta un programa de estabilización que contemple las reformas estructurales”, afirmó Dal Poggeto, quien fue aplaudida por los empresarios en el auditorio del hotel Sheraton en Mar del Plata. Otra de sus frases resonó con fuerza: “Nos tenemos que poner de acuerdo en qué gastar. Queremos los impuestos de Paraguay con el gasto de Suecia, y teniendo la productividad de Zambia”.

“Las reglas fiscales arrancaron con Néstor Kirchner; con Lavagna tuvimos una Ley de Responsabilidad Fiscal. Hace falta que nos pongamos de acuerdo en torno a qué gasto queremos y cómo lo financiamos; hace falta discutir antes un programa de estabilización, que no evite el debate sobre cómo nos volvemos más competitivos. Porque la estabilización per se no funciona. El cierre no te lleva a ningún lado”, dijo la economista.

“La Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento”, coincidió Redrado, quien propuso una “regla de desindexación de todo el gasto público, que sea acompañado por los presupuestos provinciales y municipales”. Y agregó: “La clave es qué hacer con un gasto público que hoy representa casi 40 puntos del PBI, cómo lo bajamos en el contexto de crisis social que hay en el país".

Para el extitular del Banco Central: “La sociedad argentina transpira una crisis de confianza que no se supera con una regla fiscal. Necesita una visión de shock de leyes que puedan dar vuelta las expectativas, y que sean votadas con mayorías especiales”. “Hay que pensar un programa económico y social, con una ley de estabilidad económica que contemple una nominalidad en el tiempo y con desindexación. Debe tener un plazo de cinco años y todos los responsables deben seguir cada tres meses un una regla nominal hasta 2027 para setear las expectativas de sector público”, explicó.

“En los últimos 41 años, tuvimos 18 años recesivos, cuando la región tuvo 8. Junto con Venezuela y Libia, el país registró el peor desempeño económico de los 196 países que monitorea el FMI. El crecimiento acumulado en ese período fue de apenas 92%, cuando en la región alcanzó al 206″, graficó el analista, al tiempo que agregó que el déficit primario, en esos mismos años, fue de 1,9 puntos del PBI, en promedio. “El sesgo fiscal expansivo permanente de la política económica tratando de apuntalar el nivel de actividad desequilibran frecuentemente la macro. Y la consecuencia es la creación y aumento de impuestos a lo largo de las ultimas décadas”, dijo Domecq. Y agregó, en representación de IDEA, que “el orden fiscal tiene que ser una política de Estado”.

Lacunza criticó los "consensos oportunistas" y pidió "convicción" a la hora de tomar medidas, una forma de cuestionar las decisiones en materia económica lanzadas antes situaciones coyunturales. Y se refirió al consenso fiscal de 2017 lanzado por el gobierno de Mauricio Macri: “Estas cosas suman, estas reglas funcionan cuando están vigentes. Son correcciones de a poco. Pero no alcanza, en 2019 hubo elecciones y antes de la pandemia suspendieron las leyes. En 2020 se revirtió y hace un mes se aprobó una ley que es lo contrario de aquella. Ingresos Brutos debería ser cero este año y se acaba de votar que se pueda subir. Peor que no tener reglas es tenerlas y no cumplirlas. Los diputados son los mismos y votan lo contrario”.

“Soy optimista respecto de próximo gobierno pueda hacer un cambio de régimen. No se puede seguir con más de lo mismo, ya es vox populi, hay una demanda social de cambio. Los eslóganes como ‘más Estado’ ya no sirven: lo duplicamos y no subió bienestar. No podés recaudar 30 y gastar 40″, dijo Lacunza ya en clave electoral. De hecho, el exministro trabaja en el armado de un plan económico para Horacio Rodríguez Larreta.