Cómo conseguir tu airfryer ideal con hasta 60% de descuento

Una cadena de supermercados presenta en abril de 2026 una selección destacada de freidoras de aire con descuentos , que alcanzan hasta el 33% y opciones de financiación accesibles.

Quienes estén interesados en adquirir estos electrodomésticos, van a poder encontrar modelos de marcas reconocidas como Electrolux, Mandine, Atma y Moulinex , cada uno con características y capacidades distintas para adaptarse a diferentes necesidades culinarias.

Carrefour ofrece, entre distintas variedades de equipos, la freidora de aire Electrolux 3L con temporizador , un equipo práctico para cocinas pequeñas o uso individual. Este modelo cuenta con un 10% de descuento , lo que reduce su precio de $99.999 a $89.999 . Los compradores pueden optar por abonar el producto en 3 cuotas sin interés utilizando la tarjeta Mi Carrefour Crédito, una alternativa conveniente para quienes buscan distribuir el gasto.

Otra opción disponible es la freidora con aceite Mandine 3 litros , que presenta un 33% de descuento y un precio final de $71.000 . Este modelo, disponible en colores negro e inoxidable, permite su adquisición en 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mi Carrefour Crédito.

Para quienes requieren mayor capacidad, la freidora sin aceite Mandine 5 litros se ofrece con un 24% de descuento, pasando de $165.000 a $125.000. Este modelo, ideal para familias o quienes cocinan porciones más grandes, también puede financiarse en 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito.

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La freidora de aire digital Atma 6,5L es otra de las opciones disponibles en Carrefour, con un 19% de descuento que disminuye su precio de $149.599 a $119.999. Este modelo, que solo está disponible para envío, destaca por su potencia de 1300W y su capacidad de 6,5 litros, características que lo hacen adecuado para preparaciones variadas. La opción de envío directo facilita la adquisición para quienes prefieren recibir el producto en su hogar.

La marca Moulinex también está presente en las ofertas de Carrefour con la freidora Uno M Blanca, que cuenta con un 33% de descuento y un precio final de $105.289. Este equipo, con una potencia de 1600W, puede adquirirse en 3 cuotas sin interés, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan calidad y rendimiento. Además, la freidora sin aceite Moulinex 4,2L se ofrece con un 17% de descuento, reduciendo su precio de $169.000 a $139.000, y permite financiarse en 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito.

Carrefour también incluye en su catálogo la freidora de aire Disney negro Atma, un modelo con diseño temático que cuenta con un 9% de descuento y un precio de $179.999. Este equipo, ideal para quienes buscan un toque original en su cocina, solo está disponible para envío.

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Las promociones de Carrefour no solo se limitan a descuentos, sino que también incluyen facilidades de pago que se adaptan a diferentes presupuestos. Esto convierte a la cadena en una opción atractiva para quienes desean adquirir una freidora de aire sin comprometer sus finanzas, especialmente en un contexto donde la cocina saludable y práctica gana cada vez más popularidad.