El cambio en la VTV que te permitirá tener los datos de tu vehículo en tu celular

La guía completa para conocer el sistema, próximo a implementarse, que permitirá tener toda la información de tu vehículo en cualquier dispositivo móvil.

El nuevo modelo busca ordenar la información y reducir irregularidades en todo el país.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) inicia una nueva etapa con modificaciones en su funcionamiento, con la intención de fijar parámetros comunes orientados a la seguridad vial. El sistema incorpora herramientas digitales y suma controles adicionales, con la meta de ordenar el seguimiento de cada vehículo en circulación y sostener la obligatoriedad del trámite en todo el país bajo normas provinciales.

El Gobierno nacional, junto con las jurisdicciones locales, impulsa esta actualización mediante un esquema renovado que incorpora beneficios económicos, entre ellos descuentos del 50% para determinados grupos , lo que impacta de forma directa en el costo del trámite. La medida busca mejorar el nivel de cumplimiento y reducir confusiones entre los distintos distritos.

La nueva etapa introduce una transformación en el registro de la información. Los certificados digitales comenzarán a emitirse desde junio de 2026 , con una implementación gradual en todo el país. El nuevo formato incorpora códigos QR, que permiten validar la autenticidad de la verificación en tiempo real.

El Ministerio de Transporte impulsa la integración entre jurisdicciones, con la intención de unificar bases de datos y reforzar el control sobre el parque automotor. Para esto, el sistema ofrecerá acceso online tanto a autoridades como a usuarios, para el que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán prioridad.

El nuevo esquema modifica la gestión del trámite. A partir de su implementación, el conductor debe solicitar turno por internet y realizar el pago de forma electrónica , lo que elimina instancias presenciales previas. La única instancia que exige la presentación de documentación obligatoria corresponde al día de la inspección.

Además, incorpora validaciones automáticas para vehículos con GNC, ya que la base de datos se conecta con ENARGAS para verificar la vigencia de obleas y revisiones técnicas. Este control evita inconsistencias en la información y forma parte del nuevo esquema de trazabilidad.

La digitalización impacta también en los controles en la vía pública. Las autoridades podrán acceder a los resultados de las inspecciones en tiempo real, lo que agiliza las tareas de fiscalización. En adición, el registro online permite un seguimiento completo del estado del vehículo, ya que el sistema guarda fallas técnicas, niveles de emisiones y resultados de cada revisión, con acceso disponible para que el titular verifique si la inspección resulta aprobada, condicional o rechazada.

Dónde hacer la VTV y requisitos

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La verificación se realiza en centros habilitados en cada provincia, con calendarios definidos según la patente del vehículo. Cada jurisdicción mantiene su propio esquema de vencimientos, lo que determina el mes correspondiente para realizar el control.

El trámite en la Ciudad de Buenos Aires se gestiona de forma online con turno previo y pago electrónico, sin instancias presenciales previas, y el día de la inspección exige la presentación de la documentación obligatoria.

El listado de requisitos incluye documentación básica. El conductor debe presentar cédula verde o azul, DNI, comprobante de pago y turno asignado, y, en el caso de los vehículos con GNC, deben presentar oblea vigente y prueba hidráulica del cilindro cada cinco años sin excepción.

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El sistema aún mantiene diferencias entre provincias, lo que genera situaciones en las que algunas jurisdicciones no reconocen certificados emitidos en otros distritos. Esta situación obliga a verificar la validez interjurisdiccional antes de realizar el trámite.

Los organismos oficiales publican listados de plantas habilitadas para la verificación. Es importante asistir a los centros oficiales debido a que la realización del trámite en centros no autorizados genera demoras y, en algunos casos, sanciones. La falta de validez del certificado puede también derivar en multas, sanciones e impedimento de circulación legal.