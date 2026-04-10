Abril dejó un buen arranque en el calendario de feriados, con un descanso largo que apareció en sus primeros días y marcó la agenda. Muchos trabajadores aprovecharon ese fin de semana XXL, que fue ideal para cortar con la rutina y recuperar fuerzas antes de encarar la etapa más exigente del año.
Decretan feriado el 13 de abril de 2026: todos los detalles de un nuevo fin de semana largo
Muchos afortunados podrán aprovechar esta jornada, que les permitirá gozar de un finde largo.
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El feriado sorpresivo de abril que es perfecto para cortar semana y descansar de la rutina
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Pero ese no será el único finde largo que ofrece el mes. Aunque no le va a tocar a todos, puede ser una buena oportunidad para quienes necesitan reacomodarse y volver a tomar ritmo después de la rutina que empezó a instalarse en marzo con el regreso de las clases, un período que suele exigir mayor organización en el día a día.
A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectará a ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que las localidades de Médanos del partido de Villarino e Iriarte, del partido de General Pinto, celebrarán su aniversario fundacional el lunes 13 de abril.
Quienes se verán beneficiados por este asueto serán los empleados del sector público y del Banco Provincia, aunque esto no significa que aquellos que se desempeñan en el sector privado estén exentos. Si sus empleadores consideran que el día no laborable afecta su actividad, podrán adherirse y otorgarle un fin de semana largo a sus trabajadores.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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