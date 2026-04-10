Decretan feriado el 13 de abril de 2026: todos los detalles de un nuevo fin de semana largo + Seguir en









Muchos afortunados podrán aprovechar esta jornada, que les permitirá gozar de un finde largo.

El cuarto mes del año trae otro finde largo para muchos afortunados. Freepik

Abril dejó un buen arranque en el calendario de feriados, con un descanso largo que apareció en sus primeros días y marcó la agenda. Muchos trabajadores aprovecharon ese fin de semana XXL, que fue ideal para cortar con la rutina y recuperar fuerzas antes de encarar la etapa más exigente del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero ese no será el único finde largo que ofrece el mes. Aunque no le va a tocar a todos, puede ser una buena oportunidad para quienes necesitan reacomodarse y volver a tomar ritmo después de la rutina que empezó a instalarse en marzo con el regreso de las clases, un período que suele exigir mayor organización en el día a día.

Freepik Feriados viaje Este fin de semana largo será ideal para planificar una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 13 de abril de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no forma parte del calendario nacional de feriados, pero sí afectará a ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que las localidades de Médanos del partido de Villarino e Iriarte, del partido de General Pinto, celebrarán su aniversario fundacional el lunes 13 de abril.

Quienes se verán beneficiados por este asueto serán los empleados del sector público y del Banco Provincia, aunque esto no significa que aquellos que se desempeñan en el sector privado estén exentos. Si sus empleadores consideran que el día no laborable afecta su actividad, podrán adherirse y otorgarle un fin de semana largo a sus trabajadores.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados