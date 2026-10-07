Con la entrada en vigencia del nuevo aumento del 3,7% en el pasaje de colectivos y subtes, viajar todos los días representa un costo cada vez más pesado para los usuarios. Ante este escenario, diversas entidades financieras y billeteras digitales lanzaron promociones especiales que permiten acceder a bonificaciones y reintegros de hasta el 100%.
Cómo viajar con descuento en transporte público durante octubre 2026
Con el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir este mes, bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% para viajar en colectivo, subte y peajes.
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Para aprovechar estos beneficios es necesario prestar atención a los métodos de pago solicitados por cada aplicación, ya que en la mayoría de los casos se requiere el uso de tecnología contactless (NFC) o el escaneo de códigos QR desde el teléfono celular.
Colectivos, subtes y trenes: aumentos de octubre
El ajuste de este mes responde al esquema de actualización mensual del Gobierno porteño, calculado sobre la base de la inflación del Indec más un 2% adicional, con el objetivo de recortar la brecha entre la tarifa y el costo real del servicio.
En la Ciudad de Buenos Aires, el cuadro tarifario para colectivos según la distancia recorrida con la tarjeta SUBE quedó establecido de la siguiente manera:
- Hasta 3 km: $920,48 (frente a los $887,99 anteriores)
- De 3 a 6 km: $1.022,81
- De 6 a 12 km: $1.101,59
- De 12 a 27 km: $1.180,44
En el caso del subte, el valor del pasaje subió a $1.817, mientras que el premetro se fijó en $1.011,16. Quienes no utilicen los métodos de pago con reintegro mantienen los beneficios automáticos del sistema, como los descuentos por pasajero frecuente, la Red SUBE y las tarifas sociales para jubilados, estudiantes y docentes.
Cómo viajar con descuento
Durante todo el mes, diversas plataformas permiten acceder a devoluciones parciales y totales del valor del boleto, siempre que se respete la modalidad de pago solicitada por cada promoción:
- Mastercard: Ofrece un 100% de descuento en colectivos abonando con tarjeta de débito, crédito o prepaga vía NFC desde el teléfono. Aplica un tope de reintegro de $25.000 por mes por tarjeta
- BBVA + Mastercard: 100% de descuento exclusivo en subtes pagando con NFC mediante tarjeta Mastercard BBVA, con un tope mensual de $25.000
- Santander: 50% de reintegro en subtes y colectivos abonando con QR Transporte desde la app Santander o MODO con dinero en cuenta (tope de $8.000). Para clientes con Sorpresa Santander, la bonificación alcanza el 100% con un tope de hasta $16.000
- Mercado Pago: Hasta un 100% de reintegro en pasajes de subte y colectivo abonando con código QR. La promoción requiere activación previa dentro de la app, aplica según la cuenta y tiene un tope de hasta $15.000 mensual
- Naranja X: 50% de reintegro en subte pagando con QR mediante dinero en cuenta, y un 50% en subtes, colectivos y peajes al abonar con tarjeta de débito o crédito Visa Naranja X vía NFC. Dispone de un tope de $5.000 mensual para cada beneficio
- Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en subte y colectivo pagando con QR desde MODO con saldo en cuenta, con un tope de $10.000 mensual por usuario
- Ripio Card: 50% de descuento en subte y colectivo abonando vía NFC desde el celular, con topes mensuales ajustados según el nivel de cuenta del cliente
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