Cómo viajar con descuento en transporte público durante octubre 2026 + Agregar ámbito en









Con el nuevo cuadro tarifario que comenzó a regir este mes, bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% para viajar en colectivo, subte y peajes.

Las promociones de bancos y billeteras virtuales permiten amortiguar el impacto del nuevo aumento.

Con la entrada en vigencia del nuevo aumento del 3,7% en el pasaje de colectivos y subtes, viajar todos los días representa un costo cada vez más pesado para los usuarios. Ante este escenario, diversas entidades financieras y billeteras digitales lanzaron promociones especiales que permiten acceder a bonificaciones y reintegros de hasta el 100%.

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Para aprovechar estos beneficios es necesario prestar atención a los métodos de pago solicitados por cada aplicación, ya que en la mayoría de los casos se requiere el uso de tecnología contactless (NFC) o el escaneo de códigos QR desde el teléfono celular.

Magnific Colectivos, subtes y trenes: aumentos de octubre El ajuste de este mes responde al esquema de actualización mensual del Gobierno porteño, calculado sobre la base de la inflación del Indec más un 2% adicional, con el objetivo de recortar la brecha entre la tarifa y el costo real del servicio.

En la Ciudad de Buenos Aires, el cuadro tarifario para colectivos según la distancia recorrida con la tarjeta SUBE quedó establecido de la siguiente manera:

Hasta 3 km : $920,48 (frente a los $887,99 anteriores)

: $920,48 (frente a los $887,99 anteriores) De 3 a 6 km : $1.022,81

: $1.022,81 De 6 a 12 km : $1.101,59

: $1.101,59 De 12 a 27 km: $1.180,44 En el caso del subte, el valor del pasaje subió a $1.817, mientras que el premetro se fijó en $1.011,16. Quienes no utilicen los métodos de pago con reintegro mantienen los beneficios automáticos del sistema, como los descuentos por pasajero frecuente, la Red SUBE y las tarifas sociales para jubilados, estudiantes y docentes.

Cómo viajar con descuento Durante todo el mes, diversas plataformas permiten acceder a devoluciones parciales y totales del valor del boleto, siempre que se respete la modalidad de pago solicitada por cada promoción: Mastercard : Ofrece un 100% de descuento en colectivos abonando con tarjeta de débito, crédito o prepaga vía NFC desde el teléfono. Aplica un tope de reintegro de $25.000 por mes por tarjeta

: Ofrece un 100% de descuento en colectivos abonando con tarjeta de débito, crédito o prepaga vía NFC desde el teléfono. Aplica un tope de reintegro de $25.000 por mes por tarjeta BBVA + Mastercard : 100% de descuento exclusivo en subtes pagando con NFC mediante tarjeta Mastercard BBVA, con un tope mensual de $25.000

: 100% de descuento exclusivo en subtes pagando con NFC mediante tarjeta Mastercard BBVA, con un tope mensual de $25.000 Santander : 50% de reintegro en subtes y colectivos abonando con QR Transporte desde la app Santander o MODO con dinero en cuenta (tope de $8.000). Para clientes con Sorpresa Santander, la bonificación alcanza el 100% con un tope de hasta $16.000

: 50% de reintegro en subtes y colectivos abonando con QR Transporte desde la app Santander o MODO con dinero en cuenta (tope de $8.000). Para clientes con Sorpresa Santander, la bonificación alcanza el 100% con un tope de hasta $16.000 Mercado Pago : Hasta un 100% de reintegro en pasajes de subte y colectivo abonando con código QR. La promoción requiere activación previa dentro de la app, aplica según la cuenta y tiene un tope de hasta $15.000 mensual

: Hasta un 100% de reintegro en pasajes de subte y colectivo abonando con código QR. La promoción requiere activación previa dentro de la app, aplica según la cuenta y tiene un tope de hasta $15.000 mensual Naranja X : 50% de reintegro en subte pagando con QR mediante dinero en cuenta, y un 50% en subtes, colectivos y peajes al abonar con tarjeta de débito o crédito Visa Naranja X vía NFC. Dispone de un tope de $5.000 mensual para cada beneficio

: 50% de reintegro en subte pagando con QR mediante dinero en cuenta, y un 50% en subtes, colectivos y peajes al abonar con tarjeta de débito o crédito Visa Naranja X vía NFC. Dispone de un tope de $5.000 mensual para cada beneficio Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en subte y colectivo pagando con QR desde MODO con saldo en cuenta, con un tope de $10.000 mensual por usuario

20% de reintegro en subte y colectivo pagando con QR desde MODO con saldo en cuenta, con un tope de $10.000 mensual por usuario Ripio Card: 50% de descuento en subte y colectivo abonando vía NFC desde el celular, con topes mensuales ajustados según el nivel de cuenta del cliente

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