Cómo viajar gratis en subte hasta fin de año en un solo paso

Una billetera digital activa un reintegro total en el transporte porteño, con vigencia hasta que termine el año.

En diciembre podes viajar gratis en subte con esta billetera virtual. Gobierno de la Ciudad

Moverse por la Ciudad de Buenos Aires sin pagar el pasaje ahora es posible durante los últimos meses del año, gracias a una promoción de Buepp. La propuesta ayuda a achicar los gastos del día a día en medio de las subas de precios.

El beneficio se aplica fácilmente sin tener que hacer ningún trámite extra. Sólo hace falta contar con una tarjeta compatible, un celular con NFC y la app oficial de Buepp para comenzar a recibir el reintegro en cada viaje habilitado.

Buepp celular Buepp: cómo es el descuento en subte La billetera digital Buepp, vinculada al Banco Ciudad, ofrece un descuento del 100% en los viajes en subte. El reintegro tiene un límite de $10.000 por mes. La promoción se encuentra activa todos los días, sin restricción horaria y rige hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el cupo asignado. El pago debe realizarse en los molinetes habilitados para tecnología contactless, que ya funcionan en la mayoría de las estaciones.

Para acceder al beneficio, la persona necesita una tarjeta de débito Visa del Banco Ciudad. Ese plástico debe asociarse a Buepp o a plataformas compatibles, como Google Pay o MODO con función NFC. El sistema sólo funciona en dispositivos Android, ya que requiere esa tecnología para validar el pago directo en el lector.

Cada vez que se abona el viaje, el importe se cobra de manera normal y después se devuelve el total del pasaje. En el caso de pagos con débito, el reintegro aparece en la cuenta dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles desde la operación.

No hay que olvidarse que durante diciembre, Buepp también mantiene devoluciones en distintos rubros dentro de la Ciudad, como comercios físicos, consumos diarios y propuestas culturales. Para quienes se mueven seguido en el subte, este ahorro puede marcar una gran diferencia hasta que termine el año.

