El curioso encuentro entre Javier Milei, Rafa Nadal, Carlos Moyá y David Nalbandian en el America Business Forum

El Presidente mantuvo un breve encuentro con los extenistas tras su intervención en el foro. Recibió felicitaciones por las elecciones y les aseguró a los deportistas que fueron "un momento bisagra".

El presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro con los extenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Moyá, y con David Nalbandian en el American Business Forum . El breve cónclave ocurrió luego del discurso del jefe de Estado, en el que invitó a empresarios a invertir en Argentina.

El video del momento en el que se cruzaron los deportistas con el libertario fue compartido en redes por el cineasta presidencial Santiago Oría. "No te lo puedo creer, que tal Rafa, ¿cómo estás?" , le dijo, visiblemente emocionado, Milei a Nadal.

El mandatario disertó este jueves a las 15.45 en el foro llevado a cabo en Miami y justo a continuación hizo lo propio el español.

En el encuentro, uno de los acompañantes -bromeando- le dijo al Presidente : "Estamos para hacer un dobles ya" , a lo que Milei respondió entre risas: "No, solo admiraría. Yo hago otras cosas, hago un poco de quilombo de otras dimensiones ", algo que provocó la risa de Nalbandian.

Además, el jefe de Estado, que estaba acompañado por su hermana Karina, Luis Caputo y Pablo Quirno, recibió felicitaciones por la victoria electoral de parte de uno de los acompañantes de los extenistas.

"Fue un momento bisagra. Es la confirmación del rumbo", aseguró Milei en respuesta a las congratulaciones. "Ahora tengo un pie de 50 toneladas para poner encima del acelerador", agregó.

Finalmente, los tres extenistas se tomaron una foto con el Presidente y su hermana, para ilustrar el encuentro que duró poco más de dos minutos.

Javier Milei celebró en EEUU la victoria electoral del 26 de octubre y habló del futuro del país: "Nos toca compensar el tiempo perdido"

El presidente Javier Milei habló ante el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami, y vaticinó que "la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera". De esta manera, instó a empresarios a invertir en el país para "demostrar el poder y la superioridad moral del capitalismo": "Quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo".

Respecto a su gestión en Argentina, el Presidente celebró la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre y aseguró que su misión es "devolver este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder".

"Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer. Lo único que nos guió en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales y los argentinos respondieron contundentemente con un gran triunfo", destacó.

Javier Milei Javier Milei instó a empresarios a invertir en la Argentina.

En esta línea, apuntó contra el kirchnerismo, sostuvo que "no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI" y advirtió que en "algún lugar de la costa Este" de Estados Unidos "ha entrado", dijo en referencia a la victoria de Mamdani en Nueva York. "Se disfrazan de corderos y son peores que el peor lobo", comentó al respecto.

Volviendo al plano local, Milei afirmó que "Argentina ha dado un paso crucial en el camino de la libertad, un paso que es una buena medida es irreversible" y agregó: "Ahora como país nos toca compensar el tiempo perdido".

"Es hora de construir un gran consenso capitalista en Argentina y esta gran coalición del crecimiento se encuentra con una Nación en la que está todo por hacerse: un país descapitalizado por años de dirigismo irresponsable que privilegiaba el consumo por sobre la inversión. El sector privado ya sabe lo que tiene que hacer, conoce las oportunidades y entiende que el momento para aprovecharlas es ahora", dijo, instando a los empresarios a invertir en el país.

De esta manera, concluyó su discurso: "Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo", cerró.