ANSES confirmó un aumento para las PNC en agosto 2026: nuevos montos y fechas de cobro + Agregar ámbito en









De acuerdo al Decreto 274/24, las pensiones aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el INDEC.

Las PNC son ayudas económicas para quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,89% para agosto 2026, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran las Pensiones No Contributivas (PNC). Estas son ayudas económicas que acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.

Además, el organismo anunció su calendario de pagos. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Imagen: Freepik Requisitos para acceder a las PNC en agosto 2026 Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral Ser argentino nativo, naturalizado o residente, con una residencia mínima de 10 años en el caso de extranjeros.

Tener menos de 65 años.

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante un Certificado Médico Oficial (CMO) , que se obtiene en los hospitales públicos.

, que se obtiene en los hospitales públicos. No percibir otras jubilaciones o pensiones.

Para menores de edad, el ingreso familiar no debe superar las cuatro jubilaciones mínimas.

Es incompatible con cualquier tipo de relación laboral , ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social).

, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social). Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor. Este requisito solo es para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego. Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con una residencia mínima de 15 años en el país.

No recibir otra jubilación, pensión o asignación, ni poseer bienes o ingresos que permitan su sustento o el de su grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

El cónyuge o concubino puede recibir otros beneficios, pero no una Pensión por Invalidez o Vejez No Contributiva Pensión No Contributiva por Vejez Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con una residencia mínima de 5 años, o extranjero con al menos 40 años de residencia en el país.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En matrimonios, solo uno puede ser titular.

El beneficio se anula si la persona sale del país de forma definitiva. Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.

Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.

Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.

Aprobar la evaluación socioeconómica.

Ingreso individual inferior a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y del grupo familiar menor a tres SMVM.

Podés recibir esta prestación si cobrás un programa social, de empleo, socio comunitarios, educativos y otros programas nacionales, provinciales y municipales, siempre que te encuentres en situación de vulnerabilidad social.

Es incompatible con cualquier prestación previsional nacional, provincial y municipal (contributiva o no), o de las fuerzas armadas y/o de seguridad y/o policiales.

Se suspenderá el pago de la prestación en el caso de ausencia del país por más de 90 días. Depositphotos Monto de las PNC en agosto 2026 Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos: Jubilación mínima: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ( $335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) PNC por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ( $293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ( $419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

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