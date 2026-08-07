La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,89% para agosto 2026, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ANSES confirmó un aumento para las PNC en agosto 2026: nuevos montos y fechas de cobro
De acuerdo al Decreto 274/24, las pensiones aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el INDEC.
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Uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran las Pensiones No Contributivas (PNC). Estas son ayudas económicas que acompañan a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional.
Además, el organismo anunció su calendario de pagos. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.
Requisitos para acceder a las PNC en agosto 2026
Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral
- Ser argentino nativo, naturalizado o residente, con una residencia mínima de 10 años en el caso de extranjeros.
- Tener menos de 65 años.
- Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante un Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.
- No percibir otras jubilaciones o pensiones.
- Para menores de edad, el ingreso familiar no debe superar las cuatro jubilaciones mínimas.
- Es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general (podés ser monotributista social).
- Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor. Este requisito solo es para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego.
Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
- Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con una residencia mínima de 15 años en el país.
- No recibir otra jubilación, pensión o asignación, ni poseer bienes o ingresos que permitan su sustento o el de su grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.
- El cónyuge o concubino puede recibir otros beneficios, pero no una Pensión por Invalidez o Vejez No Contributiva
Pensión No Contributiva por Vejez
- Tener 70 años o más.
- Ser argentino nativo o naturalizado con una residencia mínima de 5 años, o extranjero con al menos 40 años de residencia en el país.
- No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.
- No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.
- No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
- En matrimonios, solo uno puede ser titular.
- El beneficio se anula si la persona sale del país de forma definitiva.
Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C
- Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.
- Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.
- Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.
- Aprobar la evaluación socioeconómica.
- Ingreso individual inferior a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y del grupo familiar menor a tres SMVM.
- Podés recibir esta prestación si cobrás un programa social, de empleo, socio comunitarios, educativos y otros programas nacionales, provinciales y municipales, siempre que te encuentres en situación de vulnerabilidad social.
- Es incompatible con cualquier prestación previsional nacional, provincial y municipal (contributiva o no), o de las fuerzas armadas y/o de seguridad y/o policiales.
- Se suspenderá el pago de la prestación en el caso de ausencia del país por más de 90 días.
Monto de las PNC en agosto 2026
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del 2024, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:
- Jubilación mínima: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ($335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- PNC por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- PNC para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto