Consumo: advierten que se acentúa la caída por impacto de la inflación

Afectado por los elevados niveles de inflación , el consumo cayó en septiembre y comenzó en terreno negativo en las primeras semanas de octubre. Así se desprende de distintos relevamientos privados y sectoriales , en los que se destacan que las medidas adoptadas por el Gobierno no alcanzaron para mitigar el impacto de los aumentos de precio.

Desde la CAME también alertaron sobre la caída de las ventas minoristas pymes en septiembre , que presentaron una retracción de 5,1% interanual para acumular una baja de 2,6% en los primeros nueve meses del año. “Es el noveno mes consecutivo en que el consumo retrocede en la comparación anual. En tanto, en el contraste intermensual, las ventas descendieron 1,1% con relación a agosto”, explicaron desde la entidad, y detallaron que septiembre fue el mes de “ peor desempeño del año ”, ya que el consumo “acusó la pérdida del poder adquisitivo familiar derivado de las fuertes subas de precios”.

"A pesar de intentar compensar la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de los argentinos con bonos, mejoras de salarios, jubilaciones, pensiones, planes sociales y expansión crediticia, las medidas del Gobierno no lograron impactar en forma positiva en el consumo en el mercado interno ”, analizó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Es que, tal como señaló el analista, “la aceleración en la variación de precios post devaluación en agosto impactó en el bolsillo de los argentinos, sumado al movimiento de la divisa norteamericana en su cotización paralela, la caída de la demanda del peso y la falta de acceso al tipo de cambio oficial mayorista para insumos y materias primas, llevan a un alza inflacionaria de dos dígitos".

"La actual aceleración inflacionaria se da en un marco donde muchos precios de la economía comienzan a tomar movimiento propio a pesar de los acuerdos previos”, señaló Di Pace, quien agregó: “Mientras los argentinos intentan adelantar compras en bienes durables, no sucede lo mismo en bienes de consumo masivo, donde las sectores medios y bajos están teniendo menor capacidad económica y financiera para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso".

Panorama

En ese escenario, la dinámica contractiva del consumo parece continuar en octubre. Por caso, de acuerdo al relevamiento de CAME, las ventas minoristas pyme por el Día de la Madre cayeron 3,2% interanual.

“La situación económica por la dinámica de precios generó que los consumidores optaran por regalos más económicos. Este resultado no generó sorpresa ya que la mayoría de los comercios esperaban una jornada tranquila”, señalaron desde la entidad, que detalló que sólo el 50% de los comercios relevados realizó algún tipo de promoción.

En tanto, tal como señaló a Ámbito Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC, desde la entidad estiman una “baja promedio del consumo interanual superior al 4%”. Y, al proyectar si es esperable una recuperación en el corto plazo, concluyó: “La verdad que no lo vemos probable. Porque todo este panorama de corrida cambiaria, genera una enorme incertidumbre entre los comerciantes. Y muchos de ellos van a remarcar precios, porque no saben si lo van a poder reponer y a qué precio. Entonces, muchos de ellos si pueden, sacan la mercadería del stock. Y eso, genera a su vez, mayores aumentos. Esa es la realidad. No preveo una mejora en los próximos meses, ni tampoco preveo que el 11 de diciembre esto cambie. Al contrario. Creo que el año 2024, en términos de inflación, va a ser como mínimo similar al 2023”.