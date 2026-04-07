Tras el escándalo con el Pentágono, Anthropic asegura que superará la facturación anual de OpenAI + Seguir en









La empresa desarrolladora de Claude espera tener un gran salto en su facturación en 2026, llegando a alcanzar u$s30.000 millones. Además, este año puede marcar un momento bisagra, con la salida de diferentes empresas de IA a la bolsa.

Anthropic asegura que su ritmo de facturación anualizada ya superó a OpenAI.

La competencia en inteligencia artificial sumó un nuevo capítulo: Anthropic, la startup detrás del modelo Claude, reportó un salto “exponencial” en sus ingresos y aseguró haber superado, por primera vez, el ritmo de facturación anualizada de OpenAI.

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"Nuestra facturación anualizada" - es decir extrapolada a partir de los ingresos recientes -, "superó ahora los u$s30.000 millones, frente a unos u$s9.000 millones a finales de 2025", detalló la compañía con sede en San Francisco en un comunicado oficial.

Anthropic se muestra fortalecida tras el conflicto de Donald Trump El dato implica que la empresa triplicó sus ingresos en apenas un trimestre, en un contexto de fuerte expansión de la demanda de soluciones basadas en IA generativa. La actualización llegó junto con el anuncio de un acuerdo con Google y Broadcom para ampliar de forma significativa su capacidad de cómputo, un cuello de botella central en la industria.

OpenAI Anthropic busca dar batalla contra el gigante dominante de la industria, OpenAI. Del otro lado, OpenAI mantiene una escala de usuarios difícil de igualar: ChatGPT ya alcanza los 900 millones de usuarios semanales. En términos de ingresos, la compañía informó a fines de marzo una facturación de u$s2.000 millones mensuales, lo que proyecta unos u$s24.000 millones en términos anualizados.

En ambos casos, se trata de métricas no auditadas, construidas a partir de la proyección del flujo actual de ingresos en un mercado que crece a velocidad inusual.

Una industria en crecimiento pero no sustentable Pese al salto en ingresos, tanto Anthropic como OpenAI siguen operando con pérdidas significativas. El despliegue de infraestructura —en particular centros de datos de gran escala— exige inversiones que todavía superan ampliamente la facturación. Sin embargo, la magnitud del crecimiento empieza a marcar un cambio estructural en la adopción de estas tecnologías. Como referencia, compañías como Google y Amazon tardaron 13 y 16 años, respectivamente, en alcanzar el umbral de los u$s30.000 millones de ingresos anuales, una meta que las firmas de IA parecen estar alcanzando en una fracción de ese tiempo.

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