Plazo fijo estático: cómo operan los principales bancos hoy, martes 31 de marzo + Seguir en









Tasas vigentes en entidades y claves para entender rendimientos en depósitos tradicionales en pesos.

Plazo fijo: los principales bancos de Argentina tienen tasas por debajo del 25% Depositphotos

En un contexto donde muchos argentinos buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos, el plazo fijo tradicional sigue siendo una herramienta muy elegida. Aunque perdió algo de atractivo frente a otras alternativas, todavía aparece como una opción segura dentro del sistema financiero formal.

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Este martes 31 de marzo, las tasas se mantienen en niveles relativamente estables, en línea con la política monetaria definida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad no fija una tasa única obligatoria para todos los bancos, pero sí establece referencias que terminan ordenando el mercado.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos En la práctica, cada banco define su rendimiento para los depósitos a plazo, lo que genera diferencias que, si bien no son enormes, pueden incidir en el resultado final. En un escenario donde cada punto porcentual cuenta, comparar opciones se vuelve clave, incluso para montos chicos.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 31 de marzo Según los datos oficiales disponibles a través del sistema de consulta del BCRA, los bancos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que se ubican en un rango similar, aunque con matices entre entidades grandes y medianas.

Actualmente, los principales bancos del país presentan tasas para plazos fijos a 30 días que dependen del canal de constitución (online o presencial) y del perfil del cliente. En general, las mejores condiciones suelen encontrarse en la modalidad digital, algo que viene empujando fuerte en los últimos años.

inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este martes 31 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 22%

: 22% Banco Santander : 20%

: 20% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 21%

: 21% ICBC : 22,5%

: 22,5% Banco Ciudad: 20%

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