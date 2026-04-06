Qué pasa con los plazos fijos en los principales bancos hoy, lunes 6 de abril + Seguir en









Las tasas varían entre entidades y reflejan un escenario financiero con cambios recientes y expectativas abiertas.

Expectativa en los plazos fijos en abril 2026. Depositphotos

El escenario de los plazos fijos en Argentina arranca la semana con señales mixtas. Las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias que, aunque no son extremas, pueden mover la aguja para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros en pesos. En un contexto donde la inflación sigue siendo una referencia clave, cada punto porcentual cuenta.

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Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras mantienen tasas nominales anuales (TNA) que responden tanto a decisiones regulatorias como a estrategias comerciales propias. Esto genera un mapa donde conviven propuestas más conservadoras con otras algo más agresivas, en una especie de competencia silenciosa por captar depósitos.

plazo fijo Al mismo tiempo, el ahorrista promedio se enfrenta a una duda recurrente: si conviene inmovilizar el dinero por 30 días o esperar mejores condiciones. Depende de variables como la evolución de los precios, el tipo de cambio y las expectativas sobre nuevas medidas económicas.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 6 de abril Las tasas de los plazos fijos tradicionales a 30 días para personas humanas muestran hoy un rango que varía dependiendo del banco. Algunas entidades públicas se ubican cerca del piso de este, mientras que bancos privados suelen ofrecer algunos puntos más para captar clientes, sobre todo en canales digitales.

plazo fijo inversiones Depositphotos El sistema de plazos fijos online impulsado por el Banco Central de la República Argentina permite, además, comparar ofertas entre bancos sin necesidad de ser cliente. Esta herramienta abrió el juego y generó mayor transparencia: ahora es más fácil detectar dónde está la mejor tasa del día. Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este lunes 6 de abril:

Banco de la Nación Argentina : 22%

: 22% Banco Santander : 20%

: 20% Banco Galicia : 20%

: 20% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% BBVA : 21%

: 21% Banco Macro : 24%

: 24% ICBC : 22,5%

: 22,5% Banco Credicoop : 21%

: 21% Banco Ciudad: 20%

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