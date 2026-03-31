Plazo Fijo: cuánto se obtiene al invertir $300.000 a 30 días

Qué cambia entre hacer un plazo fijo en sucursal o de forma digital y cómo impacta en la ganancia final de la operación.

Crear el plazo fijo por home banking da más intereses en la misma cantidad de tiempo.

Los ahorristas buscan conservar el valor de su dinero, sin asumir grandes riesgos. Por ese motivo, es que el plazo fijo en pesos continúa siendo una de las herramientas más elegidas dentro del sistema financiero. Su simplicidad y previsibilidad lo mantienen vigente, incluso frente a otras alternativas más nuevas o llamativas.

Sin embargo, hay un factor que comienza a marcar diferencias concretas en la rentabilidad de la inversión: el canal a través del cual se realiza la constituye . En la actualidad, los bancos ofrecen condiciones distintas, según se trate de una operación presencial o digital, lo que obliga a los inversores a prestar mayor atención a estos detalles para optimizar sus ganancias.

Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas, que buscan una inversión simple y de bajo riesgo. En un contexto económico donde cada ganancia o rendimiento cuenta, comparar las tasas disponibles se vuelve clave para maximizar las ganancias.

Los bancos mantienen una diferencia clara entre las tasas que ofrecen según el canal de constitución. A fines de marzo de 2026, las entidades financieras pagan una Tasa Nominal Anual (TNA) más alta para los plazos fijos realizados a través de home banking , que para aquellos que se gestionan de manera presencial en sucursales.

Esto lo que busca es incentivar el uso de canales digitales , ya que reducen costos operativos y agilizan las transacciones. Para los usuarios, esto se traduce en una ventaja directa: pueden obtener un mayor rendimiento, sin necesidad de modificar el monto ni el plazo de la inversión.

Por ejemplo, si se invierten en un plazo fijo constituido en sucursal, es TNA es del 20,50%. En cambio, si la misma operación se realiza por home banking, la TNA asciende al 22%.

La diferencia no es muy grande en solo un mes. Si bien puede parecer un monto pequeño en el corto plazo, al renovar la inversión de manera consecutiva o al trabajar con sumas más elevadas, el impacto positivo en la rentabilidad adquiere más peso.

Además del mayor rendimiento, el home banking ofrece ventajas prácticas. Les permite a los usuarios constituir el plazo fijo de forma inmediata, sin la necesidad de trasladarse a una sucursal y con disponibilidad durante las 24 horas. Esto resulta especialmente útil hacia fin de mes, cuando muchos usuarios buscan invertir excedentes.

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Las tasas de plazos fijos a 30 días

Los términos TNA y TEA pueden parecer confusos, pero los vemos siempre a la hora de querer constituir un plazo fijo. La Tasa Nominal Anual (TNA) es un indicador en porcentaje, que sirve para conocer cuántos intereses vas a pagar o ganar en un año por diferentes productos financieros como préstamos, consumos con tarjeta, o inversiones. En plazo fijo, te indica el interés anual que recibirás por tu inversión.

A diferencia de la TNA, la Tasa Efectiva Anual (TEA) sí toma en cuenta la capitalización de intereses. Es decir, la TEA muestra la imagen completa y lo que realmente se paga o se gana, considerando cómo se suman los intereses en cada período.

Al analizar las tasas vigentes para depósitos a 30 días, se observa la diferencia entre canales. Estas cifras reflejan el esfuerzo del sistema financiero por llevar el flujo de operaciones para el lado de las plataformas digitales, donde los costos de mantenimiento son significativamente menores. Para el usuario, el beneficio es doble: mayor rendimiento y mayor comodidad operativa.

A pesar de que las tasas actuales se mantienen en niveles moderados en comparación con períodos de alta inflación, continúan siendo una referencia para los ahorristas conservadores.

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Lo que se gana en un plazo fijo de $300.000

Tomando como referencia una inversión de $300.000 a 30 días, las diferencias de rendimiento entre ambos canales se vuelven evidentes.

En el caso de una colocación realizada en sucursal, con una TNA del 20,50%, el interés generado asciende a $5.054,79. De esta manera, al finalizar el período de los 30 días, el monto total alcanza los $305.054,79.

Por otro lado, si la misma inversión se realiza a través de home banking, con una TNA del 22%, los intereses obtenidos llegan a los $5.424,66. En este caso, el capital total al vencimiento se ubica en $305.424,66. La diferencia entre ambas opciones es de aproximadamente $370 en tan solo 30 días.