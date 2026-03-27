Coto lanza descuentos en Pascuas de hasta el 80% + Seguir en









Conocé los beneficios que ofrece esta cadena de supermercados para la compra de productos acordes a la temporada.

Importante tener en cuenta que cada cliente accede al descuento sobre la unidad de menor valor dentro de la promoción.

Con la llegada de las pascuas al igual que cualquier otra festividad, las cadenas de supermercados adaptan sus ofertas para acompañar el poder de compra de los consumidores y generar más caudal de ventas. En este contexto, la cadena Coto refuerza la presencia de productos de chocolate en supermercados de todo el país.

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La propuesta incluye una amplia variedad de marcas, tamaños y formatos, pensados para distintos hábitos de consumo combinando tanto opciones tradicionales, como alternativas que incorporan rellenos, confites y sorpresas. La disponibilidad de estas variantes establece los productos principales en marcas cómo:

Milka

Kinder

Ferrero Rocher

Bon o Bon

Nugatón Así se enmarca una propuesta posicionada cómo una alternativa eficaz para compras de temporada, con incentivos en la adquisición de más de un producto dentro de una misma transacción.

Huevos de Pascua Chocolate.jpg Depositphotos Todas las promociones de Coto para Semana Santa en huevos de pascua La cadena de supermercados estableció una promoción del 80% de descuento en la segunda unidad del mismo producto, reduciendo los valores de cada unidad de manera significativa. En cada caso, el descuento no es acumulable con otras promociones dentro de la misma compra.

Las ofertas que establece se dividen según las siguientes categorías:

Huevos grandes Huevo de Pascuas Kinder con sorpresa 150 gr: $18.539,99

Huevo de Pascuas Milka con almendras 200 gr: $14.999,99

Huevo de Pascuas Chocolate con Leche y Avellanas Ferrero Rocher 225gr: $22.499,99

Huevo de Pascuas Ferrero Rocher Bolsa 365gr: $33.779,99

Huevo de Pascuas Block Miti Miti Cofler 170gr: $13.337,60

Huevo de Pascuas Milka Oreo Blanco 156 gr: $12.599,99

Huevo de Pascuas Cofler 428g: $27.531,60

Huevo De Pascua Decorado Con Glaseado Bariloche X 190 Grm: $11.327,40 Huevos medianos Huevo de pascua chocolate con leche KINDER 100g: $13.139,99

Huevo de chocolate Feine eier mix MILKA 138g: $8.100,00

Huevo De Chocolate Con Leche Con Avellanas Y Bombones Ferrero 137.5g: $14.459,99

Huevo De Pascua Chocolate Con Leche Bon O Bon X 110 Grm: $8.409,00

Huevo De Pascua Con Huevitos Rellenos Tofi Bsa 115 Grm: $8.409,00

Huevo De Pascua Con Confites BON O BON 120g: $7.644,00

Huevo De Chocolate Con Avellanas Y Bombones Ferrero 137.5g: $14.459,99 Huevos chicos y conejos Huevo De Pascuas Chocolate MILKA 22g: $1.439,99

Huevo De Pascua Chocolate Bon O Bon 80g: $3.822,60

Huevo De Chocolate Kinder Rio 20g: $1.661,99

Huevo De Chocolate Mini Eggs Kinder 85 Grm: $5.993,99

Huevo Chocolate Mini Confites Toddy 22g: $1.102,80

Conejo De Chocolate Rocklets 55g: $3.822,00

Conejo Chocolate Con Leche Ambrosoli X 60 Grm: $1.927,19

Conejo De Chocolate Con Barilochitos Bariloche 38g: $1.864,20

Conejitos De Chocolate Bonafide 140g: $4.245,00

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