¿Cuánto va a durar el invierno de las criptomonedas?

A ese escenario se suma que no emergen entre los analistas perspectivas sobre qué alimentará un posible repunte. "El silencio narrativo es ensordecedor", dijo Edmond Goh, jefe de operaciones del corredor de criptomonedas B2C2 al Financial Times. "Eventualmente, aparecerá una narrativa que (romperá el callejón sin salida), tal vez la inflación o un gran anuncio regulatorio. Tal vez algo completamente inesperado".

Las criptomonedas se han visto golpeadas por los mismos factores que dañaron a otros activos especulativos. En particular, el impacto principal lo generó la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed se muestra comprometido con sostener la suba de sus tipos para contener la inflación que, si bien muestra señales de enfriamiento, se mantiene lejos de su meta anual del 2%. La economía por su parte muestra resistencia al efecto recesivo de la suba de tasas, pero la Fed mira con atención el impacto sobre el mercado laboral.

Igual que las cripto, las activos financieros vieron estos efectos. El tecnológico Nasdaq cayó un 30% durante el año pasado. En el mismo período, Bitcoin perdió 70% de su valor. Se suma el colapso del token Luna en mayo de este año y la supuestamente stable coin Terra, vinculada a la anterior, generaron pérdidas por u$s40.000 millones para los inversores, además de dañar la confianza de los usuarios en las criptomonedas: desde entonces, la capitalización del mercado se redujo de u$s3,2 billones a u$s1 billón.

Lo poca variabilidad del precio que muestran estos activos en los últimos meses las han convertido en colocaciones a largo plazo. Según Morgan Stanley, estiman esta semana que el 78% de las unidades de Bitcoin no se usaron para ninguna transacción en los últimos seis meses.

Los experimentos que buscaron mostrar la solidez de las criptomonedas alimentaron con su fracaso la debilidad de las mismas. Es el caso de el intento de El Salvador de convertir al Bitcoin en moneda oficial reflejó que no resultó como una estrategia efectiva para generar un resguardo contra la inflación: los precios de las criptomonedas cayeron aún frente a los niveles históricos de inflación alcanzada en economías desarrolladas. "Bitcoin no ha actuado, en los últimos años, como una cobertura contra la inflación o como una reserva de valor", dijo a FT Alkesh Shah, estratega de activos digitales del Bank of America.

Los cambios en la estrategia del uso de energías alternativas que reduzcan la emisión de carbono tampoco ayudaron a recuperar las expectativas: en septiembre, Ethereum realizó el Merge, generando una blockchain más ecológica. La medida redujo el uso de energía de la red en un 99%, pero aún no generó un aumento en el valor del activo.

Hay otro elemento que deprime más a estos activos, vinculado al escenario energético internacional. Los criptomineros, que generalmente usan computadoras para resolver acertijos a cambio de activos, también están sintiendo la presión. El costo de la energía que usan para minar sube cada vez más de precio y los token están cada vez más devaluados. La empresa minera que cotiza en EE. UU. Core Scientific advirtió esta semana que podría quedarse sin efectivo para fin de año y que necesitaría declararse en bancarrota, lo que provocó una caída de sus acciones de más del 70%. La compañía culpó al bajo precio de Bitcoin, al aumento de los costos de electricidad y al litigio con la plataforma de préstamos Celsius, ahora en bancarrota.

Pero existen optimistas

Sin embargo, algunos siguen siendo optimistas. Dan Ives, director gerente de Wedbush Securities, se mostró seguro de que este tipo de activos van a sostenerse, a pesar de la caída de los precios actual. Además, agregó que "la cadena de bloques y más casos de uso son clave para las criptomonedas de cara al futuro". En agosto, Coinbase anunció un acuerdo con BlackRock para dar a los clientes del administrador acceso a activos digitales en un movimiento visto como un posible momento decisivo para las esperanzas principales de las criptomonedas. El gigante de la gestión de activos dijo que "todavía ve un interés sustancial" por parte de los clientes institucionales a pesar de la recesión del mercado.

Nasdaq, Mastercard y BNY Mellon también han anunciado criptoservicios en las últimas semanas, lo que refuerza el argumento de que el interés institucional en los activos digitales se mantiene a pesar de la caída de este año. Pero puede pasar algún tiempo antes de que el interés se convierta en algo más firme. "No hay fundamentos que subyacen a las criptomonedas, o en la medida en que existen, aún no han sido identificados", dijo a FT Charley Cooper, director gerente de la firma blockchain R3. "La idea de que de repente vamos a ver una carrera alcista espectacular antes de que la economía en general se afiance, creo que es fantasiosa"

"Mirando las cosas macro, creo que probablemente habrá entre 12 y 18 meses más de este aumento brutal de las tasas de la Reserva Federal ", dijo a Decrupt el co-fundador de Solana Labs, Anatoly Yakovenko.